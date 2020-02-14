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14 февраля • обновлено в 18:15
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Украина вошла в топ-4 спринта на чемпионате мира по биатлону

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В четверг, 13 февраля, чемпионат мира по биатлону стартовал смешанной эстафетой, а уже сегодня, 14 февраля, пришло время для борьбы в индивидуальном формате. Второй гонкой на соревнованиях в итальянской Антхольц-Антерсельве стал женский спринт на 7,5 км.

На дистанции сборную Украины представляли Юлия Джима, которая принимала участие в первой гонке на чемпионате мира, и отдохнувшие во время биатлонного перерыва сестры Семеренко и Елена Пидгрушная.

Вита Семеренко

Вита Семеренко

Джима, вышедшая на трассу первой среди украинок, столкнулась с проблемами уже на первом огневом рубеже. Юлия допустила два промаха из положения лежа и отправилась на два штрафных круга. Стоит отметить, что ей удалось частично исправить ситуацию, чисто отстреляв на втором рубеже. Это позволило ей занять 22-е место с отставанием в 1:05 от лидера.

Второй на дистанцию вышла Валя Семеренко и показала идеальную стрельбу лежа, но допустила две ошибки из положения стоя. Как итог, украинка закончила гонку лишь на 36-й позиции с разрывом в 1:31 от первого места.

Елена Пидгрушная один раз промахнулась на первой стрельбе и чисто отстреляла стоя. Хороший ход, который набрала наша спортсменка на последнем круге, позволил ей вплотную приблизиться к чешке Харватовой, которая заняла третье место. Пидгрушная остановилась в шаге от "бронзы", отстав от лидера на 25 секунд.

Вита Семеренко стала единственной украинской биатлонисткой, которая не допустила ни одного промаха во время стрельбы, но это не позволило ей войти даже в десятку. Низкая скорость хода принесла ей только 11-е место с отставанием в 46 секунд от лидера.

Золотую медаль в женском спринте завоевала норвежка Ройселанн, преодолев дистанцию за 21:13. "Серебро" и "бронза" остались за американкой Данкли (+6,8 секунд) и чешкой Харватовой (+21,3 секунды), соответственно.

Результаты женского спринта на чемпионате мира по биатлону

Результаты женского спринта на чемпионате мира по биатлону

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Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты и где смотреть

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины попала в топ-5 смешанной эстафеты на первой гонке чемпионата мира по биатлону, опередив Россию.

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Тема
чемпионат мира по биатлону
Персоны
Елена Пидгрушная Юлия Джима Вита Семеренко Валя Семеренко
Место
Италия Антхольц
Тег
Сборная Украины по биатлону
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Страсбур
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1.74 Сделать ставку
Прима
VS
Хорн
Украинец финиширует выше немца
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Барселона
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