Украина объявила состав на чемпионат мира по биатлону

Тренерские штабы женской и мужской сборных Украины по биатлону огласили составы на чемпионат мира-2020, который пройдет в итальянском Антхольце с 13 по 23 февраля.

На мировом первенстве "сине-желтых" будут представлять 12 спортсменов. По словам президента Федерации биатлона Украины Владимира Брынзака, последние места резервистов заняли Юлия Журавок и Руслан Ткаленко.

Как передает biathlon.com.ua, составы сборной выглядит следующим образом:

Женщины: Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Валя Семеренко, Вита Семеренко, Анастасия Меркушина, Юлия Журавок.

Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Сергей Семенов, Богдан Цымбал, Руслан Ткаленко.

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Напомним, в прошлом году на чемпионате мира Украина завоевала две медали: "золото" в гонке преследования принес своей команде Дмитрий Пидручный, а женская четверка в эстафете выиграла "бронзу".

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