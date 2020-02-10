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10 февраля • обновлено в 13:32
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Украина объявила состав на чемпионат мира по биатлону

1.2т
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Тренерские штабы женской и мужской сборных Украины по биатлону огласили составы на чемпионат мира-2020, который пройдет в итальянском Антхольце с 13 по 23 февраля.

На мировом первенстве "сине-желтых" будут представлять 12 спортсменов. По словам президента Федерации биатлона Украины Владимира Брынзака, последние места резервистов заняли Юлия Журавок и Руслан Ткаленко.

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Как передает biathlon.com.ua, составы сборной выглядит следующим образом:

Женщины: Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Валя Семеренко, Вита Семеренко, Анастасия Меркушина, Юлия Журавок.

Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Сергей Семенов, Богдан Цымбал, Руслан Ткаленко.

Дмитрий Пидручный – чемпион мира-2019

Дмитрий Пидручный – чемпион мира-2019

Напомним, в прошлом году на чемпионате мира Украина завоевала две медали: "золото" в гонке преследования принес своей команде Дмитрий Пидручный, а женская четверка в эстафете выиграла "бронзу".

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Автор
Денис Карпов
Тема
чемпионат мира по биатлону
Тег
Сборная Украины по биатлону
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