Украина назвала состав на первые гонки Кубка мира по биатлону

Сборная Украины объявила состав на первые гонки Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде, которые пройдут в субботу, 30 ноября.

Как сообщает biathlon.com.ua, в одиночном миксте, который начнется в 14:10 по киевскому времени, нашу страну представят Анастасия Меркушина и Артем Тищенко. В прошлом сезоне именно эта пара биатлонистов принесла Украине бронзовые медали на аналогичной гонке в словенской Поклюке.

Сборная Украины по биатлону Апостроф

В смешанной эстафете 4 х 6 км, которая стартует в 16:00 по киевскому времени, за сборную выступят Вита Семеренко, Дарья Блашко, Артем Прима и Дмитрий Пидручный. Стоит отметить, что эта гонка станет первой для Блашко под флагом Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, капитан украинской сборной Дмитрий Пидручный занял первое место в спринте в рамках открытого чемпионата Швеции.

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!