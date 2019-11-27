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29 ноября • обновлено в 12:03
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Украина назвала состав на первые гонки Кубка мира по биатлону

3.4т
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Сборная Украины объявила состав на первые гонки Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде, которые пройдут в субботу, 30 ноября.

Как сообщает biathlon.com.ua, в одиночном миксте, который начнется в 14:10 по киевскому времени, нашу страну представят Анастасия Меркушина и Артем Тищенко. В прошлом сезоне именно эта пара биатлонистов принесла Украине бронзовые медали на аналогичной гонке в словенской Поклюке.

Сборная Украины по биатлону

Сборная Украины по биатлону

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В смешанной эстафете 4 х 6 км, которая стартует в 16:00 по киевскому времени, за сборную выступят Вита Семеренко, Дарья Блашко, Артем Прима и Дмитрий Пидручный. Стоит отметить, что эта гонка станет первой для Блашко под флагом Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, капитан украинской сборной Дмитрий Пидручный занял первое место в спринте в рамках открытого чемпионата Швеции.

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Тема
Кубок мира по биатлону
Персоны
Артем Прима Дмитрий Пидручный Дарья Блашко Анастасия Меркушина Вита Семеренко Артем Тищенко
Место
Швеция Эстерсунд
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