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17 декабря • обновлено в 12:51
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Украина назвала состав на 3-й этап Кубка мира по биатлону

1.2т
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Сборная Украины по биатлону определилась с составом на третий этап Кубка мира, который пройдет с 19 по 22 декабря во французском Анси.

Старший тренер женской команды Валерий Лесников сообщил, что во Франции украинская команда выступит тем же составом, что и в австрийском Хохфильцене. А вот серьезная ротация ожидается уже после Нового года.

Юлия Джима

Юлия Джима

"Мы договаривались, что не будем забирать Настю Меркушину с Кубка IBU. Оля Абрамова хорошо выступила, Надя Белкина показала неплохой результат. То есть, в плане подготовки к чемпионату мира мы уже имеем скамейку запасных. С Нового года произойдет ротация, и будет этап Кубка мира, где у нас появится три свободных места", – заявил наставник украинок в интервью biathlon.com.ua.

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Напомним, в Австрии за Украину выступали Дарья Блашко и четыре олимпийские чемпионки – Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Валя и Вита Семеренко. В мужской команде бежали Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина драматично упустила медаль в женской эстафете Кубка мира по биатлону в Хохфильцене.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Кубок мира по биатлону
Персоны
Юлия Джима Валя Семеренко Вита Семеренко Елена Пидгрушная Дарья Блашко Анастасия Меркушина
Тег
Сборная Украины по биатлону
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