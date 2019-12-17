Украина назвала состав на 3-й этап Кубка мира по биатлону

Сборная Украины по биатлону определилась с составом на третий этап Кубка мира, который пройдет с 19 по 22 декабря во французском Анси.

Старший тренер женской команды Валерий Лесников сообщил, что во Франции украинская команда выступит тем же составом, что и в австрийском Хохфильцене. А вот серьезная ротация ожидается уже после Нового года.

Юлия Джима

"Мы договаривались, что не будем забирать Настю Меркушину с Кубка IBU. Оля Абрамова хорошо выступила, Надя Белкина показала неплохой результат. То есть, в плане подготовки к чемпионату мира мы уже имеем скамейку запасных. С Нового года произойдет ротация, и будет этап Кубка мира, где у нас появится три свободных места", – заявил наставник украинок в интервью biathlon.com.ua.

Напомним, в Австрии за Украину выступали Дарья Блашко и четыре олимпийские чемпионки – Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Валя и Вита Семеренко. В мужской команде бежали Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина драматично упустила медаль в женской эстафете Кубка мира по биатлону в Хохфильцене.

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