У России – "деревяшка", у Украины – рекорд: результаты мужского спринта на 6-м этапе Кубка мира по биатлону

Украинский биатлонист Владимир Семаков установил личный рекорд в Кубке мира. На шестом этапе нынешнего сезона в Антхольц-Антерсельве наш соотечественник занял 12-е место в спринтерской гонке, став лучшим в составе "желто-синих".
Стоит отметить, что отличительной особенностью гонки стала резкая смена погоды. На старте спортсменам пришлось сражаться с порывистым ветром и мелким снегом, который мешал при стрельбе. В результате на определенном отрезке многие биатлонисты заработали минимум по два штрафных круга.
Именно в такой момент на стрельбище оказался наш Дмитрий Пидручный. После безупречной лежки один из лидеров "желто-синих" сразу четыре патрона отправил в "молоко" во время стрельбы стоя.
Владимир Семаков
Федерация биатлона Украины
А вот Семакову удалось отстреляться "чисто", что и позволило ему неожиданно стать 12-м в итоговом протоколе.
Победу в спринте одержал норвежец Йоханнес Бе, который почти на 13 секунд опередил своего главного соперника француза Мартена Фуркада. Третье место досталось немцу Арнду Пайфферу, который оставил россиянина Антона Шипулина с так называемой деревянной медалью.
Как сообщал "Обозреватель", женская сборная Украины неудачно провела спринтерскую гонку на шестом этапе Кубка мира по биатлону.
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