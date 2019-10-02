Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону неожиданно завершила карьеру

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анастасия Кузьмина завершила выступления.

"Во время летней подготовки без проблем справлялась с тренировочной нагрузкой, а вот соревновательный темп переносила иначе, чем предполагала. Некоторые проблемы со здоровьем, которые проявлялись лишь иногда, теперь возвращались чаще. Это решение было для меня одним из самых сложных в моей спортивной жизни, потому что пришло время поставить точку в спортивной карьере. Ухожу с глубоким чувством благодарности за все то, что мне спорт дал, и за то, как вы, дорогие любители биатлона, часто были моей главной мотивацией для достижения лучших результатов", - написала 35-летняя уроженка Тюмени у себя в Instagram.

Кроме трех олимпийских медалей высшей пробы (Ванкувер-2010, Сочи-2014 и Пхенхчан-2018) в активе биатлонистки сборной Словакии три серебряные медали Олимпиад, одна победа в чемпионате мира и две в чемпионате Европы.

Новости Умер трехкратный олимпийский чемпион по биатлону

В мае этого года стало известно, что одна из лучших биатлонисток планеты чешка Габриэла Коукалова не сумела восстановиться от травмы икроножных мышц и приняла решение завершить профессиональные выступления в возрасте 29 лет.

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