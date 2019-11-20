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20 ноября • обновлено в 10:37
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Стало известно, кто в Украине покажет Кубок мира по биатлону в новом сезоне

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Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал, что телеканал UA:Перший в новом сезоне продолжит транслировать гонки Кубка мира.

Стало известно, кто в Украине покажет Кубок мира по биатлону в новом сезоне

"Где смотреть биатлон в новом сезоне? UA:Перший, тут ничего не изменилось. Телеканал "Спорт-1" пока транслировать вряд ли сможет. В прошлом году правами на трансляции владела Федерация, и мы отдали их этим двум телеканалам. Но практика показала, что это очень хлопотно и было много проблем. Мы даже ушли в минус после этого, поскольку нам не все выплатили. В итоге, решено, что UA:Перший подпишет контракт и получит права трансляций гонок напрямую", – сообщил Брынзак.

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Автор
Денис Карпов Денис Карпов
Тема
Кубок мира по биатлону
Персона
Владимир Брынзак
Тег
UA: Перший
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