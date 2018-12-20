''Сломал карьеру'': на Фуркада нелепо наехали из-за россиянина

Норвежский биатлонист Тарьей Бе выступил с нелепой критикой в адрес легендарного француза Мартена Фуркада.

По мнению старшего из братьев Бе, нынешний лидер мирового биатлона сломал карьеру своим соперникам. «Я хотел стать лучшим биатлонистом мира, номером один. Мартен Фуркад, Пуаре, Бьорндален – великие спортсмены, я горжусь, что встал с ними в один ряд. Смешно звучит, но Фуркад практически сломал карьеру мне, Антону Шипулину. Мартен мог бы выиграть пару раз, а потом дать выиграть мне, Антону, и все были бы счастливы», – цитирует Тарьей «Матч ТВ».

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