МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
смартфона на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости биатлона

''Сломал карьеру'': на Фуркада нелепо наехали из-за россиянина

Читать материал на украинском

Норвежский биатлонист Тарьей Бе выступил с нелепой критикой в адрес легендарного француза Мартена Фуркада.

По мнению старшего из братьев Бе, нынешний лидер мирового биатлона сломал карьеру своим соперникам. «Я хотел стать лучшим биатлонистом мира, номером один. Мартен Фуркад, Пуаре, Бьорндален – великие спортсмены, я горжусь, что встал с ними в один ряд. Смешно звучит, но Фуркад практически сломал карьеру мне, Антону Шипулину. Мартен мог бы выиграть пару раз, а потом дать выиграть мне, Антону, и все были бы счастливы», – цитирует Тарьей «Матч ТВ».

''Сломал карьеру'': на Фуркада нелепо наехали из-за россиянина

Новости
Где смотреть 3-й этап Кубка мира по биатлону: расписание трансляций

Как сообщал OBOZREVATEL, на Кубке мира по биатлону разгорелся новый допинговый скандал вокруг спортсменов из России. Во время второго этапа сезона в австрийском Хохфильцене в отеле, где проживали россияне, были проведены обыски.

Читайте все новости по теме "Кубок мира по биатлону" на OBOZREVATEL.

Тема
Кубок мира по биатлону
Персоны
Антон ШипулинМартен Фуркад
Тег
сборная России по биатлону
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
8
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги