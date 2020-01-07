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7 января • обновлено в 12:04
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Сборная Украины по биатлону потеряла лидера перед этапом Кубка мира

2.3т
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Один из лидеров сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный пропустит спринтерскую гонку четвертого этапа Кубка мира в немецком Оберхофе.

Как сообщает UA:БІАТЛОН на своей странице в Facebook, старший тренер сборной Юрай Санитра разрешил биатлонисту покинуть расположение команды на три дня в связи с рождением сына.

Дмитрий Пидручный

Дмитрий Пидручный

lb.ua

Пидручный отправился в Тернополь, где проведет несколько дней, и вернется в состав 10 января. Он точно пропустит спринтерскую гонку, но имеет шанс принять участие в эстафете. Решение об этом будет принято позже.

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Как сообщал OBOZREVATEL, биатлонистка сборной Украины Елена Пидгрушная стала победительницей Кубка Австрии, участие в котором принимали наши соотечественницы, находящиеся там на тренировочном сборе.

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Тема
Кубок мира по биатлону
Персона
Дмитрий Пидручный
Место
Германия Оберхоф
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