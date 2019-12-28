На стадионе "Фелтинс-Арена" в Гельзенкирхене (Германия) в субботу, 28 декабря, состоялась первая часть традиционной Рождественской гонки по биатлону.
Масс-старт начался с неприятностей для российской пары Екатерина Юрлова-Перхт - Матвей Елисеев.
Уже на первом круге россиянка не справилась с лыжами и в одном из поворотов влетела в отбойник.
Биатлонист сборной России на стрельбе допустил 3 неточных выстрела, установив локальный антирекорд гонки.
Во второй половине сражения Елисеев на том же месте, что и его партнерша также влетел в ограждение, и застрял там. Зрителям пришлось помогать россиянину выбраться из ловушки.
Украину на соревнованиях, которые официально называются World Team Challenge, представляли Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный. Наш дуэт финишировал в масс-старте 4-м, но из-за минутного штрафа Бенедикта Долля, который забыл уехать на штрафной круг, украинцы поднялись на третью строчку.
Как сообщал OBOZREVATEL, сестра Анастасии Меркушиной - 14-летняя Александра выиграла чемпионат Украины и стала самой юной победительницей взрослых национальных первенств в истории страны.
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