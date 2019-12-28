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28 декабря • обновлено в 20:46
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У России возникли крупные неприятности в Рождественской гонке-2019

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На стадионе "Фелтинс-Арена" в Гельзенкирхене (Германия) в субботу, 28 декабря, состоялась первая часть традиционной Рождественской гонки по биатлону.

Масс-старт начался с неприятностей для российской пары Екатерина Юрлова-Перхт - Матвей Елисеев.

Уже на первом круге россиянка не справилась с лыжами и в одном из поворотов влетела в отбойник.

Биатлонист сборной России на стрельбе допустил 3 неточных выстрела, установив локальный антирекорд гонки.

Во второй половине сражения Елисеев на том же месте, что и его партнерша также влетел в ограждение, и застрял там. Зрителям пришлось помогать россиянину выбраться из ловушки.

Украину на соревнованиях, которые официально называются World Team Challenge, представляли Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный. Наш дуэт финишировал в масс-старте 4-м, но из-за минутного штрафа Бенедикта Долля, который забыл уехать на штрафной круг, украинцы поднялись на третью строчку.

У России возникли крупные неприятности в Рождественской гонке-2019
У России возникли крупные неприятности в Рождественской гонке-2019

У России возникли крупные неприятности в Рождественской гонке-2019

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Автор
Максим Богданов
Тема
Рождественская гонка
Место
Германия Гельзенкирхен
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