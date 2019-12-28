На стадионе "Фелтинс-Арена" в Гельзенкирхене (Германия) в субботу, 28 декабря, состоялась первая часть традиционной Рождественской гонки по биатлону.

Масс-старт начался с неприятностей для российской пары Екатерина Юрлова-Перхт - Матвей Елисеев.

Уже на первом круге россиянка не справилась с лыжами и в одном из поворотов влетела в отбойник.

Биатлонист сборной России на стрельбе допустил 3 неточных выстрела, установив локальный антирекорд гонки.

Во второй половине сражения Елисеев на том же месте, что и его партнерша также влетел в ограждение, и застрял там. Зрителям пришлось помогать россиянину выбраться из ловушки.

Украину на соревнованиях, которые официально называются World Team Challenge, представляли Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный. Наш дуэт финишировал в масс-старте 4-м, но из-за минутного штрафа Бенедикта Долля, который забыл уехать на штрафной круг, украинцы поднялись на третью строчку.

Новости Лидер сборной Украины по биатлону пропустит минимум один этап Кубка мира

Как сообщал OBOZREVATEL, сестра Анастасии Меркушиной - 14-летняя Александра выиграла чемпионат Украины и стала самой юной победительницей взрослых национальных первенств в истории страны.

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