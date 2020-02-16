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16 февраля • обновлено в 17:25
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Россиянин Логинов драматично упустил победу в пасьюте на ЧМ по биатлону

1.4т
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На следующий день после мужского спринта на чемпионате мира по биатлону в итальянской Антхольц-Антерсельве состоялась гонка преследования.

Сенсационный победитель мужского спринта россиянин Александр Логинов уверенно шел к первому месту, но допустил промах на последнем огневом рубеже и уступил "золото" и "серебро". Первую строчку в драматичном стиле занял француз Жаклен, а на второй позиции гонку закончил норвежец Йоханнес Бе.

Лидер сборной Украины Дмитрий Пидручный пытался ликвидировать отставание в 56 секунд от россиянина Александра Логинова после обидного падения на финальном отрезке дистанции. Другими представителями нашей страны в гонке преследования были Артем Прима (+1:26), Сергей Семенов (+2:00) и Антон Дудченко (+2:39).

Дмитрий Пидручный

Дмитрий Пидручный

Пидручный провалил первую стрельбу лежа, допустив два промаха, и опустился по ее итогам на 20-е место с отставанием в две минуты от Логинова. Дудченко и Семенов совершили по одному неточному выстрелу, а вот Прима отстрелял чисто и поднялся на 12-ю строчку (+1:21).

После чистого прохождения второго огневого рубежа, Пидручный заработал два штрафных круга на третьей и еще один – на четвертой, выбыв из борьбы за высокие места. Прима допустил по одному промаху на каждом из оставшихся огневых рубежей. Таким образом, проблемы со стрельбой не позволили украинцам подобраться к лидерам. Лучший результат среди наших спортсменов показал Артем Прима, заняв 24-ю позицию с отставанием в 2:58 от лидера.

Результаты мужской гонки преследования на чемпионате мира по биатлону

Результаты мужской гонки преследования на чемпионате мира по биатлону

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Тема
чемпионат мира по биатлону
Персоны
Сергей Семенов Дмитрий Пидручный Артем Прима
Место
Италия Антхольц
Тег
Сборная Украины по биатлону
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