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Женская гонка на чемпионате мира по биатлону завершилась драмой

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На чемпионате мира в шведском городе Эстерсунд состоялась гонка преследования среди женщин на 10 км, которая ознаменовалась драматичным финишем.

Чемпионат мира по биатлону

Чемпионат мира по биатлону

Перед 4-м огневым рубежом шведка Мона Брорссон лидировала с преимуществом в 26 секунд, но не справилась с нервами, сделала 4 промаха и отдала "золото" Дениз Херрманн из Германии.

Лучшей из украинок стала Анастасия Меркушина. 24-летняя сумчанка с 4 неточными выстрелами завершила гонку 15-й. Валентина Семеренко с 6 неточными выстрелами - 38-я.

Женская гонка на чемпионате мира по биатлону завершилась драмой

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Как сообщал OBOZREVATEL, старт чемпионата мира по биатлону в Эстерсунде едва не был омрачен смертельной трагедией.

8 марта украинские биатлонистки неудачно выступили в спринтерской гонке в Эстерсунде.

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Тема
чемпионат мира по биатлону
Персоны
Валя СемеренкоАнастасия Меркушина
Место
ШвецияЭстерсунд
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