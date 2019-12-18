Противник российского спорта описал страну тремя словами

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон (на фото), выступающий против участия российских спортсменов в международных соревнованиях, описал Россию тремя словами.

"Я не знаю почему, но думаю о белых медведях. Поэтому три слова: медведи, успешная и большая", - цитирует Самуэльссона "Матч ТВ".

22-летний Самуэльссон — противник восстановления российского спорта, требовавший полного изгнания россиян из спорта. Он негативно отреагировал на возвращение в биатлон Александра Логинова и требовал от него извинений за употребление допинга. Швед неоднократно заявлял, что получает письма с угрозами убийства от российских болельщиков.

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