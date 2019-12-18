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18 декабря • обновлено в 21:53
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Противник российского спорта описал страну тремя словами

Противник российского спорта описал страну тремя словами
Спортсмен был предельно откровенен
2.7т Читать материал на украинском

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон (на фото), выступающий против участия российских спортсменов в международных соревнованиях, описал Россию тремя словами.

"Я не знаю почему, но думаю о белых медведях. Поэтому три слова: медведи, успешная и большая", - цитирует Самуэльссона "Матч ТВ".

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22-летний Самуэльссон — противник восстановления российского спорта, требовавший полного изгнания россиян из спорта. Он негативно отреагировал на возвращение в биатлон Александра Логинова и требовал от него извинений за употребление допинга. Швед неоднократно заявлял, что получает письма с угрозами убийства от российских болельщиков.

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Автор
Максим Богданов
Тема
допинговый скандал
Персона
Себастьян Самуэльссон
Место
Россия
Тег
Новости России
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Комментарии на сайте не модерированы
Савченко Александр
Савченко Александр
Самуэльссона охарактеризовали одним словом - м у д а к !
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Савченко Александр, пидaр мельдониевый - пшел, скот паРРАшный!
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