Появилось видео церемонии награждения Джимы на Кубке мира по биатлону

Биатлонистка сборной Украины Юлия Джима произвела настоящую сенсацию в индивидуальной гонке Кубке мира в шведском Эстерсунде.

29-летняя киевлянка, стартовав в числе последних, смогла завоевать "серебро", единственной среди всех участниц, не сделав ни единственного промаха на всех четверых огневых рубежах.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на церемонию награждения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Эстерсунде состоялся сингл-микст, в котором Украина завоевала "деревянную" медаль, финишировав 4-й.

Позже наша команда в составе Виты Семеренко, Дарьи Блашко, Артема Примы и Тараса Лесюка заняла 15-е место в смешанной эстафете.

Мужская спринтерская гонка вышла для Украины провальной. Лучший результат продемонстрировал Артем Прима - 32-е место.

В женском спринте лучшей из украинок стала Вита Семеренко, которая заняла 10-е место.

Узнай первым, когда Суркис продаст «Динамо» у нас в Telegram!