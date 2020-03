Последняя гонка Фуркада! Кубок мира по биатлону: онлайн-трансляция мужского пасьюта

Вот и все – из-за наступающего коронавируса IBU решила не доводить до конца нынешний 8-й этап Кубка мира в Финляндии, сделав сегодняшний пасьют последней гонкой сезона для мужчин.

Но концовка должна получиться очень яркой. Йоханнес Бе и Мартен Фуркад наконец определят сильнейшего в борьбе за Большой хрустальный глобус! Норвежец отстает от француза всего на 10 очков в общем рейтинге КМ, и пробежать хуже Фуркада ему никак нельзя. Мартен же в свою очередь выходит на последний бой во всех смыслах этого слова – вчера легендарный биатлонист объявил о завершении карьеры после сегодняшнего пасьюта.

