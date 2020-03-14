Последняя гонка Фуркада! Кубок мира по биатлону: онлайн-трансляция мужского пасьюта

Вот и все – из-за наступающего коронавируса IBU решила не доводить до конца нынешний 8-й этап Кубка мира в Финляндии, сделав сегодняшний пасьют последней гонкой сезона для мужчин.

Но концовка должна получиться очень яркой. Йоханнес Бе и Мартен Фуркад наконец определят сильнейшего в борьбе за Большой хрустальный глобус! Норвежец отстает от француза всего на 10 очков в общем рейтинге КМ, и пробежать хуже Фуркада ему никак нельзя. Мартен же в свою очередь выходит на последний бой во всех смыслах этого слова – вчера легендарный биатлонист объявил о завершении карьеры после сегодняшнего пасьюта.

Thanks for the journey 💙

Time to say goodbye. pic.twitter.com/TOU7uQpW84 — Martin Fourcade (@martinfkde) March 13, 2020

В "легендарной драке" по-своему поучаствуют и трое украинских биатлонистов – Дмитрий Пидручный (19 стартовый номер), Артем Прима (22) и Руслан Ткаленко (58). OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию мужского пасьюта, который начнется в 14:45 по киевскому времени.

КУБОК МИРА ПО БИАТЛОНУ

Контиолахти (Финляндия). Биатлонный стадион Контиолахти

Пасьют, 12.5 км (мужчины). 14:45

____________________________________________________

Гонка еще не началась

ГДЕ СМОТРЕТЬ

Традиционно все гонки этапа Кубка мира в Украине можно смотреть в эфире телеканала "UA:Перший", а также в интернете в HD-качестве на цифровой платформе "UA:Бiатлон". Кроме этого ЧМ покажут в своей сетке российские ТК "Матч!" и "Евроспорт", а также белорусский "Беларусь 5".

У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!