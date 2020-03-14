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14 марта • обновлено в 12:57
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Последняя гонка Фуркада! Кубок мира по биатлону: онлайн-трансляция мужского пасьюта

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Вот и все – из-за наступающего коронавируса IBU решила не доводить до конца нынешний 8-й этап Кубка мира в Финляндии, сделав сегодняшний пасьют последней гонкой сезона для мужчин.

Но концовка должна получиться очень яркой. Йоханнес Бе и Мартен Фуркад наконец определят сильнейшего в борьбе за Большой хрустальный глобус! Норвежец отстает от француза всего на 10 очков в общем рейтинге КМ, и пробежать хуже Фуркада ему никак нельзя. Мартен же в свою очередь выходит на последний бой во всех смыслах этого слова – вчера легендарный биатлонист объявил о завершении карьеры после сегодняшнего пасьюта.

В "легендарной драке" по-своему поучаствуют и трое украинских биатлонистов – Дмитрий Пидручный (19 стартовый номер), Артем Прима (22) и Руслан Ткаленко (58). OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию мужского пасьюта, который начнется в 14:45 по киевскому времени.

Читайте также: украинцы попали в топ-20 на Кубке мира по биатлону

КУБОК МИРА ПО БИАТЛОНУ

Контиолахти (Финляндия). Биатлонный стадион Контиолахти

Пасьют, 12.5 км (мужчины). 14:45

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Гонка еще не началась

ГДЕ СМОТРЕТЬ

Традиционно все гонки этапа Кубка мира в Украине можно смотреть в эфире телеканала "UA:Перший", а также в интернете в HD-качестве на цифровой платформе "UA:Бiатлон". Кроме этого ЧМ покажут в своей сетке российские ТК "Матч!" и "Евроспорт", а также белорусский "Беларусь 5".

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Читайте все новости по теме "Кубок мира по биатлону" на OBOZREVATEL.

Автор
Олекса Витер
Темы
Кубок мира по биатлону Биатлон
Персоны
Мартен Фуркад Йоханнес Бё Руслан Ткаленко Дмитрий Пидручный Артем Прима
Место
Финляндия
Тег
Сборная Украины по биатлону
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