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19 ноября • обновлено в 14:30
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Полный отказ: в биатлоне готовят революцию

1.3т
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Европейская комиссия поручила Европейскому химическому агентству изучить возможность отказа от свинца в спорте на открытом воздухе

Это может привести к серьезнейшим изменениям в биатлоне с 2022-го года. Дело в том, что в процессе производства пуль для малокалиберных винтовок активно используется свинец. По этой причине биатлонисты могут вскоре быть вынуждены перейти на лазерное оружие, сообщает сайт Sport.ua.

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Биатлон

Биатлон

На данный момент этот вид стрельбы используется на Рождественской гонке в немецком Гельзенкирхене, а в официальных соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU) спортсмены стреляют исключительно из малокалиберных винтовок. С 2022-го года это может измениться.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россию лишили квоты на Кубке мира по биатлону.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Биатлон
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