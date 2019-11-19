Полный отказ: в биатлоне готовят революцию

Европейская комиссия поручила Европейскому химическому агентству изучить возможность отказа от свинца в спорте на открытом воздухе

Это может привести к серьезнейшим изменениям в биатлоне с 2022-го года. Дело в том, что в процессе производства пуль для малокалиберных винтовок активно используется свинец. По этой причине биатлонисты могут вскоре быть вынуждены перейти на лазерное оружие, сообщает сайт Sport.ua.

Биатлон

На данный момент этот вид стрельбы используется на Рождественской гонке в немецком Гельзенкирхене, а в официальных соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU) спортсмены стреляют исключительно из малокалиберных винтовок. С 2022-го года это может измениться.

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