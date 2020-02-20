"Пинком под зад": Меркушина рассказала про отношения в сборной Украины

Биатлонистка сборной Украины Анастасия Меркушина, комментируя свое выступление с Дмитрием Пидручным в одиночной смешанной эстафете, раскрыла взаимоотношения с партнером о команде.

Анастасия Меркушина

"Просто я не спринтер. Наиболее тяжелыми для меня были короткие дистанции. Это была такая зажигательная, эмоциональная гонка. Не скажу, что кайфовала, я вся изворачивалась на трассе, но мне она запомнится надолго. Я люблю бегать с Пидручным, он спокойный. Умеет успокоить когда надо или дать пинка под зад", – заявила украинка в эфире UA:Перший.

Новости Лидера сборной России освистали на чемпионате мира по биатлону

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины на чемпионате мира по биатлону в одиночной смешанной эстафете финишировала на 10-й строчке, отстав от лидера на 1:27.

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