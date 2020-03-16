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16 марта • обновлено в 20:02
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Оборванный сезон: где Украина и можно ли считать биатлонный год провальным?

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Биатлонный сезон вынужденно был завершен из-за эпидемии коронавируса, из-за чего итоги определились после пасьютов 8-го, предпоследнего этапа Кубка мира.

Конечно, за счет гонок отмененного этапа в Холменколене многие могли бы добиться более высокие мест, в том числе и украинцы. Но пришлось довольствоваться, чем есть, и здесь уже далеко не каждому в Украине захочется обсуждать свои результаты…

Читайте также: этап Кубка мира по биатлону отменен из-за коронавируса

OBOZREVATEL подытожил результаты всех украинских биатлонистов в завершившемся сезоне, пытаясь ответить на вопрос – мы герои или неудачники?

К Дмитрию подтянулся Артем – движение вперед стало легче

Мужская сборная Украины возвращалась домой с высокоподнятой головой, что могла позволить себе с чистой совестью. Да, после "золота" на ЧМ-2019 многие ожидали большего от Дмитрия Пидручного, где-то ожидали большего от Санитры и прогресса других его подопечных, но и так они не ударили лицом в грязь.

Артем Прима

Артем Прима

Да, пока на высших позициях у нас только Пидручный и Артем Прима – остальные едва борются на топ-30 любой гонки. Но здесь кроется один из главных успехов сезона – теперь у нас есть Прима! По сравнению с прошлым сезоном, Артем существенно добавил во многих компонентах, в первую очередь в стрельбе – 82,7% общей меткости против 80,4% в прошлом сезоне (особенно утешает прогресс с 75% до 86% попаданий в пасьютах).

В итоге Прима в некоторых гонках стал обходить Пидручного, а в пасьютах даже стал лучше Дмитрия, хотя всего не одну позицию – 18-м. В остальных дисциплинах благодаря стараниям Пидручного наивысшие места украинцев по итогам сезона стали в топ-20. 15-й, 16-й и 30-й – таким стал Дима в общем зачете масс-стартов, спринтов и индивидуальных гонок. В общем зачете КМ по итогам сезоне капитан сборной Украины стал 17-м, улучшив свой результат по сравнению с прошлым сезоном на 1 позицию. Прима же, к слову, скакнул в рейтинге сразу на 16 место (с 35-го на 19-е), в отдельных дисциплинах не опускаясь ниже 32-й общей позиции (а в прошлом сезоне не смог подняться выше 34-й).

Мужская сборная Украины с "серебром" эстафеты Кубка мира

Мужская сборная Украины с "серебром" эстафеты Кубка мира

В результате, это помогло сборной Украины получше бежать эстафеты, чем в прошлом сезоне. В общем рейтинге эстафет украинская команда стала 6-й (поднявшись с 10-й позиции). А в мужском Кубке наций Украина взяла 7-ю строчку, тогда как была 10-й. Впрочем, сам Санитра явно рассчитывал завоевать 6-е и даже 5-е место, которое дает право выставлять на спринт уже 6 биатлонистов. Но здесь Санитра замахнулся довольно много, и пришлось довольствоваться прогрессом на 4 позиции (хотя до 7-го места (Швеция) Украина не добрала всего 65 очков).

Елена в роли локомотива. Но кто за ней?

Женская команда Украины воспринимается болельщиками совсем иначе, так как отличается от мужской как по организации работы, так и по кадровой философии. И хотя женщины и привезли домой "бронзу" ЧМ из Антхольца (в эстафете), но общие их результаты вызывают все больше вопросов.

Женская сборная Украины в этом сезоне взяла бронзу на ЧМ

Женская сборная Украины в этом сезоне взяла бронзу на ЧМ

Само собой, особняком стоит Пидгрушная. 33-летня лидер нашей сборной во многих гонках просто вытягивала результат за счет своего класса и опыта, несмотря на периодические проблемы со здоровьем. А трижды в сезоне Елене не хватило совсем немного, чтобы взять бронзу – дважды в эстафетах КМ и спринте ЧМ она приходила на финиш 4-й.

В итоге в двух из четырех индивидуальных дисциплин именно Пидгрушная была лучше среди украинок в сезоне: 21-я – в пасьютах и 27-я – в масс-стартах. Ну и понятно, что выше других Елена в общем рейтинге – 25-я. Увы, но ни одного места в топ-20.

В топ-20 сезона "приехала" только Юлия Джима, будучи в индивидуальных гонках как "рыба в воде". 10-е место (и на определенном периоде – даже надежды на Малый хрустальный глобус) – это лучшее, что выдали украинки в этом сезоне. Но результат Джимы – больше исключение, чем закономерность. В прошлом сезоне Юлия тоже была 6-й в "индивидуалках", тогда как максимальные позиции украинок в остальных дисциплинах были не выше 30-го.

Юлия Джима

Юлия Джима

Фото Александра Глывинского

В эстафетах же (что считается фишкой женской сборной Украины) украинки по сравнению с прошлым сезоном подтянулись на 2 строчки в рейтинге, став 6-ми. Также есть и улучшение в Кубке наций – 6 место против 7-го в прошлом сезоне. Но прогресс на самом деле довольно хрупкий: женская команда набрала только на 371 очко больше по сравнению с прошлым сезоном (6371 против 6000), но меньше, чем команда с 6-го места прошлого сезона (Россия, 6408 очков.)

Лучшие места украинок в отдельных дисциплинах и Кубке наций за последние 3 сезона

Оборванный сезон: можно ли считать биатлонный год Украины провальным?

С чем уходим в отпуск?

Несмотря на кризисное состояние украинского спорта в целом (и биатлона – в частности), украинские биатлонисты все же смогли порадовать болельщиков. Было и много классных гонок, и интрига, и медали (немного, но все же). И особенно приятно смотреть в данном ключе на мужскую сборную, которая довольно медленно, но очень уверенно прогрессирует (как и каждый биатлонист под руководством Санитры).

А вот женская команда оставляет горький привкус неопределенности. Нынешний состав, имея за плечами уже весомый возраст, на глазах теряет в "физике" и вытаскивает только на опыте при удачной стрельбе. А толкового обновления состава особо не предвидится. И уже сейчас многие хоть и боятся, но признаются себе, что на ОИ-2022 сборная повезет "легендарную четверку", которая выиграла ту самую эстафету в Сочи в 2014-м…

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Автор
Максим Сухенко Максим Сухенко
Темы
чемпионат мира по биатлону Кубок мира по биатлону Биатлон
Персоны
Елена Пидгрушная Юлия Джима Дмитрий Пидручный Артем Прима Сергей Семенов
Теги
Сборная Украины по биатлону Федерация биатлона Украины
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