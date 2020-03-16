Оборванный сезон: где Украина и можно ли считать биатлонный год провальным?

Биатлонный сезон вынужденно был завершен из-за эпидемии коронавируса, из-за чего итоги определились после пасьютов 8-го, предпоследнего этапа Кубка мира.

Конечно, за счет гонок отмененного этапа в Холменколене многие могли бы добиться более высокие мест, в том числе и украинцы. Но пришлось довольствоваться, чем есть, и здесь уже далеко не каждому в Украине захочется обсуждать свои результаты…

OBOZREVATEL подытожил результаты всех украинских биатлонистов в завершившемся сезоне, пытаясь ответить на вопрос – мы герои или неудачники?

К Дмитрию подтянулся Артем – движение вперед стало легче

Мужская сборная Украины возвращалась домой с высокоподнятой головой, что могла позволить себе с чистой совестью. Да, после "золота" на ЧМ-2019 многие ожидали большего от Дмитрия Пидручного, где-то ожидали большего от Санитры и прогресса других его подопечных, но и так они не ударили лицом в грязь.

Артем Прима

Да, пока на высших позициях у нас только Пидручный и Артем Прима – остальные едва борются на топ-30 любой гонки. Но здесь кроется один из главных успехов сезона – теперь у нас есть Прима! По сравнению с прошлым сезоном, Артем существенно добавил во многих компонентах, в первую очередь в стрельбе – 82,7% общей меткости против 80,4% в прошлом сезоне (особенно утешает прогресс с 75% до 86% попаданий в пасьютах).

В итоге Прима в некоторых гонках стал обходить Пидручного, а в пасьютах даже стал лучше Дмитрия, хотя всего не одну позицию – 18-м. В остальных дисциплинах благодаря стараниям Пидручного наивысшие места украинцев по итогам сезона стали в топ-20. 15-й, 16-й и 30-й – таким стал Дима в общем зачете масс-стартов, спринтов и индивидуальных гонок. В общем зачете КМ по итогам сезоне капитан сборной Украины стал 17-м, улучшив свой результат по сравнению с прошлым сезоном на 1 позицию. Прима же, к слову, скакнул в рейтинге сразу на 16 место (с 35-го на 19-е), в отдельных дисциплинах не опускаясь ниже 32-й общей позиции (а в прошлом сезоне не смог подняться выше 34-й).

Мужская сборная Украины с "серебром" эстафеты Кубка мира

В результате, это помогло сборной Украины получше бежать эстафеты, чем в прошлом сезоне. В общем рейтинге эстафет украинская команда стала 6-й (поднявшись с 10-й позиции). А в мужском Кубке наций Украина взяла 7-ю строчку, тогда как была 10-й. Впрочем, сам Санитра явно рассчитывал завоевать 6-е и даже 5-е место, которое дает право выставлять на спринт уже 6 биатлонистов. Но здесь Санитра замахнулся довольно много, и пришлось довольствоваться прогрессом на 4 позиции (хотя до 7-го места (Швеция) Украина не добрала всего 65 очков).

Елена в роли локомотива. Но кто за ней?

Женская команда Украины воспринимается болельщиками совсем иначе, так как отличается от мужской как по организации работы, так и по кадровой философии. И хотя женщины и привезли домой "бронзу" ЧМ из Антхольца (в эстафете), но общие их результаты вызывают все больше вопросов.

Женская сборная Украины в этом сезоне взяла бронзу на ЧМ

Само собой, особняком стоит Пидгрушная. 33-летня лидер нашей сборной во многих гонках просто вытягивала результат за счет своего класса и опыта, несмотря на периодические проблемы со здоровьем. А трижды в сезоне Елене не хватило совсем немного, чтобы взять бронзу – дважды в эстафетах КМ и спринте ЧМ она приходила на финиш 4-й.

В итоге в двух из четырех индивидуальных дисциплин именно Пидгрушная была лучше среди украинок в сезоне: 21-я – в пасьютах и 27-я – в масс-стартах. Ну и понятно, что выше других Елена в общем рейтинге – 25-я. Увы, но ни одного места в топ-20.

В топ-20 сезона "приехала" только Юлия Джима, будучи в индивидуальных гонках как "рыба в воде". 10-е место (и на определенном периоде – даже надежды на Малый хрустальный глобус) – это лучшее, что выдали украинки в этом сезоне. Но результат Джимы – больше исключение, чем закономерность. В прошлом сезоне Юлия тоже была 6-й в "индивидуалках", тогда как максимальные позиции украинок в остальных дисциплинах были не выше 30-го.

Юлия Джима Фото Александра Глывинского

В эстафетах же (что считается фишкой женской сборной Украины) украинки по сравнению с прошлым сезоном подтянулись на 2 строчки в рейтинге, став 6-ми. Также есть и улучшение в Кубке наций – 6 место против 7-го в прошлом сезоне. Но прогресс на самом деле довольно хрупкий: женская команда набрала только на 371 очко больше по сравнению с прошлым сезоном (6371 против 6000), но меньше, чем команда с 6-го места прошлого сезона (Россия, 6408 очков.)

Лучшие места украинок в отдельных дисциплинах и Кубке наций за последние 3 сезона

С чем уходим в отпуск?

Несмотря на кризисное состояние украинского спорта в целом (и биатлона – в частности), украинские биатлонисты все же смогли порадовать болельщиков. Было и много классных гонок, и интрига, и медали (немного, но все же). И особенно приятно смотреть в данном ключе на мужскую сборную, которая довольно медленно, но очень уверенно прогрессирует (как и каждый биатлонист под руководством Санитры).

А вот женская команда оставляет горький привкус неопределенности. Нынешний состав, имея за плечами уже весомый возраст, на глазах теряет в "физике" и вытаскивает только на опыте при удачной стрельбе. А толкового обновления состава особо не предвидится. И уже сейчас многие хоть и боятся, но признаются себе, что на ОИ-2022 сборная повезет "легендарную четверку", которая выиграла ту самую эстафету в Сочи в 2014-м…

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