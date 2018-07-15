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Новая форма сборной Украины по биатлону вызвала резонанс в сети - фотофакт

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Федерация биатлона Украины (ФБУ) официально представила тренировочную, ежедневную форму и форму для официальных мероприятий.

Экипировку будет поставлять китайская компания PEAK Sport. Форма еще не пошита, на презентации ее можно было увидеть только на экране, сообщает isport.

PEAK Sport не разрабатывает гоночных комбинезонов, поэтому на трассах украинские биатлонисты будут выступать в форме от шведской компании Craft. Моделями на презентации новой формы выступили Дмитрий Пидручный и Ирина Варвинец.

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Благодаря этой форме и Петриковской росписи на рукавах, со следующего сезона болельщики легко смогут узнавать наших спортсменов – на это многие жаловались в прошлом сезоне. Спереди и сзади остались белые вставки, потому что там будут бибы с номерами.

Форма сборной Украины по биатлону

isport

Форма сборной Украины по биатлону

isport

Форма сборной Украины по биатлону

isport

Форма сборной Украины по биатлону

isport

Форма сборной Украины по биатлону

isport

Сообщается, что обе формы были разработаны в тесном сотрудничестве с ведущими спортсменами ФБУ. Оба контракта спонсорские, без единой копейки, и рассчитаны на четыре года до следующих Олимпийских игр в Пекине 2022 года.

Большинство фанатов позитивно восприняло новый дизайн, отмечая удобство при распознавании своих спортсменов на трассе.

скриншот tribuna.com

скриншот tribuna.com

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что сборная России по биатлону может серьезно пострадать из-за Крыма.

Место
Украина
Объект
Сборная Украины по биатлону
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
только лыжи не забудьте, а так просто херня.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Как всегда убого и предсказуемо.
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Хозяин Хохлов
Хозяин Хохлов
Хохлы, оденьте вышиванки. Мишени сами от смеха упадут.
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