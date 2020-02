Невероятные Доломиты и риск Пидручного: чем запомнился старт чемпионата мира по биатлону

Если где и можно найти снег в условиях глобального потепления, то это на высокогорье. Там, где сейчас проходит чемпионат мира по биатлону.

Поселок Антерсельва-ди-Сопра или на немецком Антхольц-Оберталь (как известно, на севере Италии у каждого населенного пункта есть два названия), где в четверг стартовал чемпионат мира, расположенный в итальянских Доломитах на высоте 1600 метров. Поэтому именно здесь можно почувствовать такую редкую ныне морозную и белую зиму.

Вдохнув приятный холод полной грудью, поклонники биатлона одновременно почувствовали и приятное предстартовое ожидания ожесточенных баталий. Антгольц, равнозначно с немецким Рупольдингом и Оберхофом, является своеобразной "альма-матер" биатлона, поэтому побывать здесь мечтает каждый, кто считает себя настоящим фанатом этого вида спорта. В Антерсельве один из крупнейших биатлонных стадионов на планете - "Зюд Тироль Арена" вмещает 15 000 зрителей, а еще немало мест, где можно поддерживать атлетов непосредственно у трассы, громко вдохновляя их во время гонки. Именно здесь можно почувствовать, что такое биатлон на ощупь.

Первое соревнование нынешнего мундиаля – "Микст-эстафета" – собрала в общем 20 000 болельщиков, заполнивших трибуны еще за два часа до старта. Публика умеет развлекать сама себя, но организаторы работают с людьми очень умело. Кроме веселых музыкальных композиций, местные MC рассказывают фанам интересные новости и байки из биатлонного мира, анализируют шансы команд, призывают скандировать лозунги поддержки всем вместе. Сразу заметно, это – фестиваль спорта.

Среди всего этого водоворота эмоций, биатлонисты начинают пристрелку за час до старта гонки. Старший тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра корректирует стрельбу подопечных, в нескольких метрах легендарный Уле-Эйнар Бьорндален, а ныне коллега Юрая на такой же должности в сборной Китая, дает указания азиатским спортсменам. Сценарий работы на разминке почти идентичен у всех команд: биатлонисты пристреливаются, просматривают трассу, а в конце осуществляют "закатку". А тогда – проверка оружия и на старт.

