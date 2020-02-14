Невероятные Доломиты и риск Пидручного: чем запомнился старт чемпионата мира по биатлону

Если где и можно найти снег в условиях глобального потепления, то это на высокогорье. Там, где сейчас проходит чемпионат мира по биатлону.

Поселок Антерсельва-ди-Сопра или на немецком Антхольц-Оберталь (как известно, на севере Италии у каждого населенного пункта есть два названия), где в четверг стартовал чемпионат мира, расположенный в итальянских Доломитах на высоте 1600 метров. Поэтому именно здесь можно почувствовать такую редкую ныне морозную и белую зиму.

Гонки в Антхольце проходят на фоне очень живописных пейзажей Фото Александра Глывинского

Вдохнув приятный холод полной грудью, поклонники биатлона одновременно почувствовали и приятное предстартовое ожидания ожесточенных баталий. Антгольц, равнозначно с немецким Рупольдингом и Оберхофом, является своеобразной "альма-матер" биатлона, поэтому побывать здесь мечтает каждый, кто считает себя настоящим фанатом этого вида спорта. В Антерсельве один из крупнейших биатлонных стадионов на планете - "Зюд Тироль Арена" вмещает 15 000 зрителей, а еще немало мест, где можно поддерживать атлетов непосредственно у трассы, громко вдохновляя их во время гонки. Именно здесь можно почувствовать, что такое биатлон на ощупь.

Первое соревнование нынешнего мундиаля – "Микст-эстафета" – собрала в общем 20 000 болельщиков, заполнивших трибуны еще за два часа до старта. Публика умеет развлекать сама себя, но организаторы работают с людьми очень умело. Кроме веселых музыкальных композиций, местные MC рассказывают фанам интересные новости и байки из биатлонного мира, анализируют шансы команд, призывают скандировать лозунги поддержки всем вместе. Сразу заметно, это – фестиваль спорта.

Биатлонный стадион в Антхольц-Антерсельве Фото Александра Глывинского

Среди всего этого водоворота эмоций, биатлонисты начинают пристрелку за час до старта гонки. Старший тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра корректирует стрельбу подопечных, в нескольких метрах легендарный Уле-Эйнар Бьорндален, а ныне коллега Юрая на такой же должности в сборной Китая, дает указания азиатским спортсменам. Сценарий работы на разминке почти идентичен у всех команд: биатлонисты пристреливаются, просматривают трассу, а в конце осуществляют "закатку". А тогда – проверка оружия и на старт.

The mixed relay is off! Who will be crowned World Champions in # antholz2020 ? Join us for all the action live on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/4mN8uaabtf - IBU World Cup (@IBU_WC) February 13, 2020

Выстрел стартового пистолета тонет в многотысячном шуме. Во главе - признанные лидеры, Украина выбирается из необычной 24-й стартовой позиции, что стало следствием дисквалификации на последнем этапе Кубка мира.

Норвегия сейчас выигрывает почти все, поэтому команда во главе с Тирил Экхофф и Йоханесом Бе подтвердила статус фаворита номер один со старта. Вполне ожидаемо, конкуренцию скандинавам с первых метров составили итальянцы. Франция сразу опустилась в глубину пелотона - Жюли Симон "настреляла" на круг штрафа.

Первый этап - Норвегия и Италия почти одновременно передают эстафету, после чего имеем дуэль главных конкурентов в общем зачете Кубка мира – Вирер и уже упомянутой Экхофф. Доро вылезала из кожи, обгоняла Тирил по трассе, но на финише этапа не то, что не обошла норвежку, отпустив ее на 12 секунд, да еще и позволила чешке Маркетовой обойти себя на последних метрах.

Доротея Вирер порою хоть и опережала Тирил Экхофф на трассе, но в итоге проиграла ей 12 секунд Фото Александра Глывинского

То, что не сделала Вирер, совершил Лукас Хофер, противостояние которого с Тарьей Бе было украшением эстафеты. В итоге обе команды пришли на передачу эстафеты вместе - 0,3 секунды разницы. И все же, на последнем этапе фантастическая форма младшего из братьев Бе стала определяющей: как не стремился Виндиш достать Йоханнеса, сделать этого ему не удалось: 15 секунд комфортного преимущества привез норвежец итальянцу. Французы остались за бортом подиума: после провала Симон ситуацию не смогли исправить ни Фуркад, ни Фийон-Майе. "Бронзу" взяли чехи, которые показали лучшую стрельбу в гонке.

Дмитрий Пидручный Фото Александра Глывинского

До последнего момента претендовали на награды украинцы. Наша команда подошла к последнему этапу без промахов и лишь с четырьмя дополнительными патронами. Капитан сборной Дмитрий Пидручный решил рискнуть на круге перед заключительной стрельбой, не сбавляя темпа. К сожалению, смелый шаг лидера команды не оправдался. Дмитрий не сумел восстановить дыхание, использовал все три дополнительных патрона, но даже это не помогло ему закрыть последнюю мишень. Круг штрафа выбросил украинцев из числа претендентов на медали...

Пятое место в первой гонке чемпионата – результат неплохой, однако ввиду того, что по ходу соревнования были шансы на медаль, возникает чувство разочарования. Однако это – биатлон, и здесь без ошибок не бывает. Важно то, что есть хороший ход и точная стрельба Анастасии Меркушиной, Юлии Джимы, Артема Примы, как и понимание того, что Пидручный умеет работать над ошибками. А все это вместе дает веру в то, что мы еще сможем почувствовать положительные эмоции на этом мундиале.

Сборная Чехии - бронзовые медалисты эстафеты Фото Александра Глывинского

Италия прогнозируемо сумела без проблем взять медали эстафеты Фото Александра Глывинского

Норвегия на одном дыхании взяла первое золото ЧМ Фото Александра Глывинского

Трибуны "Зюд Тироль Арены" Фото Александра Глывинского

Александр Гливинский, специально для OBOZREVATEL. Материал подготовлен при содействии торговой марки Parimatch

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