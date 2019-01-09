''Необъявленная война'': биатлонист сборной Украины оправдал бойкот России

Биатлонист сборной Украины Дмитрий Пидручный уверен, что отказ Украины выступать на прошлогоднем этапе Кубка мира в Тюмени был правильным решением.
"Это палка о двух концах. С одной стороны потеряли квоту, с другой стороны сейчас ситуация необъявленной войны. Плюс сейчас наших моряков там удерживать. Лично я считаю, что ехать туда и говорить, что спорт вне политики, неправильно. Ехать в Тюмень было бы неправильно. Это мое мнение. Но, возможно, я не прав. У каждого своя правда и каждый смотрит со своей стороны", - заявил Пидручный в интервью Sport Traveler UA.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украинская команда не поехала на заключительный (9-й) этап Кубка мира по биатлону 2017/2018, который с 22 по 25 марта прошел в Тюмени. Наша страна официально объявила бойкот соревнованиям в России.
Из-за этого и провального выступления на 8-м этапе, сборная Украины в сезоне 2018/2019 Кубка мира потеряла максимальную квоту в каждой гонке с раздельным стартом.