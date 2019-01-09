''Необъявленная война'': биатлонист сборной Украины оправдал бойкот России

Биатлонист сборной Украины Дмитрий Пидручный уверен, что отказ Украины выступать на прошлогоднем этапе Кубка мира в Тюмени был правильным решением.

"Это палка о двух концах. С одной стороны потеряли квоту, с другой стороны сейчас ситуация необъявленной войны. Плюс сейчас наших моряков там удерживать. Лично я считаю, что ехать туда и говорить, что спорт вне политики, неправильно. Ехать в Тюмень было бы неправильно. Это мое мнение. Но, возможно, я не прав. У каждого своя правда и каждый смотрит со своей стороны", - заявил Пидручный в интервью Sport Traveler UA.

Как сообщал OBOZREVATEL: