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14 февраля • обновлено в 18:15
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"Не рисковала": Пидгрушная прокомментировала завоевание "деревянной" медали на чемпионате мира по биатлону

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Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная, которая заняла четвертое место в женском спринте на чемпионате мира по биатлону, рассказала о своих мыслях на завершающей стадии гонки.

"Я думала рискнуть и отстрелять как можно быстрее, но когда пришла на рубеж, то поняла, что решение рисковать в это ситуации не является оправданным. Нужно выцеливать, попадать, чтобы добиться наилучшего результата – ноль промахов", – заявила Пидгрушная, чьи слова передает Александр Глывинский из Антхольца специально для OBOZREVATEL.

Елена Пидгрушная

Елена Пидгрушная

Она также поделилась эмоциями от финиша и рассказала, как прошел последний круг гонки.

"Не говорили имена, но постоянно вели по кругу. Говорили, сколько до пятого места, до третьего. Когда финишировала, то очень обрадовалась, увидев себя на третьей позиции, но было ощущение где-то на подсознательном уровне, что сразу за мной едет тот, кто ведет борьбу за подиум", – добавила наша спортсменка.

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Как сообщал OBOZREVATEL, четвертое место Елены Пидгрушной стало лучшим результатом украинок в женском спринте на чемпионате мира по биатлону.

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Тема
чемпионат мира по биатлону
Персона
Елена Пидгрушная
Тег
Сборная Украины по биатлону
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