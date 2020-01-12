Масс-старт Кубка мира по биатлону завершился драматично: где Украина

На 4-м этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе завершилась гонка с массовым стартом среди женщин. Единственная представительница Украины Елена Пидгрушная заняла 18-е место.

Сама гонка прошла в сложных погодных условиях с сильным ветром и ознаменовалась драматичной развязкой на последних кругах.

Перед 4-м огневым рубежом белорусская биатлонистка Ирина Кривко не сделала ни одного промаха и имела великолепные шансы на "золото", но затем 4 неточных выстрела лишили ее медали.

Победу впервые за год добыла знаменитая финка Кайса Маккарайнен.

Пидгрушная не смогла наладить свою стрельбу, промазав 6 раз, что откинуло ее к границе двадцатки.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

В спринтерской гонке 9 января украинки выступили провально. Пидгрушная заняла лишь 36-е место.

В эстафете женская сборная Украины также осталась без медалей, финишировав в топ-6.

Отметим, что мужская эстафета завершилась победой Норвегии. Сборная Украины замкнула первую десятку.

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