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12 января • обновлено в 14:40
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Масс-старт Кубка мира по биатлону завершился драматично: где Украина

Масс-старт Кубка мира по биатлону завершился драматично: где Украина
Наша соотечественница не смогла похвастаться точной стрельбой
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На 4-м этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе завершилась гонка с массовым стартом среди женщин. Единственная представительница Украины Елена Пидгрушная заняла 18-е место.

Сама гонка прошла в сложных погодных условиях с сильным ветром и ознаменовалась драматичной развязкой на последних кругах.

Перед 4-м огневым рубежом белорусская биатлонистка Ирина Кривко не сделала ни одного промаха и имела великолепные шансы на "золото", но затем 4 неточных выстрела лишили ее медали.

Победу впервые за год добыла знаменитая финка Кайса Маккарайнен.

Пидгрушная не смогла наладить свою стрельбу, промазав 6 раз, что откинуло ее к границе двадцатки.

Масс-старт Кубка мира по биатлону завершился драматично: где Украина

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Автор
Максим Богданов
Тема
Кубок мира по биатлону
Место
Германия Оберхоф
Тег
Сборная Украины по биатлону
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