Масс-старт Кубка мира по биатлону завершился драматично: где Украина

На 4-м этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе завершилась гонка с массовым стартом среди женщин. Единственная представительница Украины Елена Пидгрушная заняла 18-е место.
Сама гонка прошла в сложных погодных условиях с сильным ветром и ознаменовалась драматичной развязкой на последних кругах.
Перед 4-м огневым рубежом белорусская биатлонистка Ирина Кривко не сделала ни одного промаха и имела великолепные шансы на "золото", но затем 4 неточных выстрела лишили ее медали.
Победу впервые за год добыла знаменитая финка Кайса Маккарайнен.
Пидгрушная не смогла наладить свою стрельбу, промазав 6 раз, что откинуло ее к границе двадцатки.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В спринтерской гонке 9 января украинки выступили провально. Пидгрушная заняла лишь 36-е место.
В эстафете женская сборная Украины также осталась без медалей, финишировав в топ-6.
Отметим, что мужская эстафета завершилась победой Норвегии. Сборная Украины замкнула первую десятку.
"UA:Перший" опозорился с показом гонки, уйдя на рекламу во время ключевой стрельбы нашего спортсмена.
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