МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
роскошного ожерелья Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости биатлона

Масс-старт Кубка мира по биатлону завершился сенсацией

2.9тЧитать материал на украинском

Мужским масс-стартом на 15 км в итальянской Антхольц-Антерсельве завершился шестой этап Кубка мира по биатлону-2019. Победу сенсационно добыл Кантен Фийон Майе.

Для 26-летнего француза этот успех стал первым "золотом" в карьере в личных гонках Кубка мира. До этого Майе выигрывал эстафету (2016 год) и смешанную эстафету (2017-й).

Вторым пришел к финишу Йоханнес Тингнес Бе из Норвегии . Третье место немецкого спортсмена Арнда Пайффера.

Лучший из биатлонистов сборной Украины, Артем Прима, с трем промахами финишировал 19-м. Еще один украинец Дмитрий Пидручный - 26-й.

Масс-старт Кубка мира по биатлону завершился сенсацией

Новости
''Знали, что будет провал'': главный тренер объяснил неудачи сборной Украины по биатлону

Как сообщал OBOZREVATEL, 5-й этап КМ по биатлону оказался провальным для сборной Украины. Наши биатлонистки установили антирекорд в женском спринте.

В женской эстафете украинки финишировали 15-ми, показав один из худших результатов в истории.

Женский масс-старт впервые за 13 лет прошел без участия украинских спортсменок.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Кубок мира по биатлону" на OBOZREVATEL.

Тема
Кубок мира по биатлону
Место
ИталияАнтхольц
Тег
Сборная Украины по биатлону
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
1
Смешно
1
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги