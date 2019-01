Масс-старт Кубка мира по биатлону завершился сенсацией

Мужским масс-стартом на 15 км в итальянской Антхольц-Антерсельве завершился шестой этап Кубка мира по биатлону-2019. Победу сенсационно добыл Кантен Фийон Майе.

Для 26-летнего француза этот успех стал первым "золотом" в карьере в личных гонках Кубка мира. До этого Майе выигрывал эстафету (2016 год) и смешанную эстафету (2017-й).

Вторым пришел к финишу Йоханнес Тингнес Бе из Норвегии . Третье место немецкого спортсмена Арнда Пайффера.

Лучший из биатлонистов сборной Украины, Артем Прима, с трем промахами финишировал 19-м. Еще один украинец Дмитрий Пидручный - 26-й.

