''Любители из непонятной страны'': биатлонист сборной Украины раскрыл весь ужас в команде

Биатлонист сборной Украины Дмитрий Пидручный в прямом эфире после масс-старта 3-го этапа Кубка мира обвинил в неудачах национальной команды сервисеров (людей, которые готовят лыжи для спортсменов).

Дмитрий Пидручный Костя Клименко, biathlon.com.ua

"Гонка сегодня просто ужасная! Даже тренировочные лыжи лучше ехали, чем сейчас. За сезон много хочется чего сказать о лыжах, что в три этапа лишь один раз сервисеры угадали со смазкой. Лыжи вчера также были не супер, а какие-то посредственные. А сегодня — просто ужас! Набрали в сервис-бригаду каких любителей по непонятной страны, которые ничего не делают. Каждый раз приходишь, жалуешься им на лыжи, а они говорят, что "вы просто спортсмены такого уровня", — цитирует Дмитрия сайт ФБУ.

По словам спортсмена, лишь единственный раз удалось нормально подготовить инвентарь.

"Почему в прошлом году мы могли на равных бороться с другими спортсменами и где-то за сезон 1-2 раза были плохие лыжи. А здесь — один раз за полсезона хорошие лыжи. Просто нет слов, как готовят лыжи и ищут после каждой гонки виновных, кроме себя! Просто ужас!", — не сдержался Пидручный.

Биатлонист уверен, что с такой подготовкой команде ничего не светит.

"Трудно бежалось, конечно, после вчерашней гонки. Вчера выложился на полную и сегодня, конечно, было тяжело, но доезжаю до подъема и все ... А на подъеме по 20 секунд каждому спортсмену "влетает" за то, что лыжи просто не едут в подъем. Где-то около еще станешь за кем-то в спину - еще не сильно отстаешь, а в подъем — ну просто стоя лыжи. В меня просто не хватает слов! Надеемся, что президент Брынзак услышит нас", — подытожил 27-летний тернопольчанин.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, бригада сервисменов сборной Украины состоит из двух россиян — Романа Виролайнена (мужа известной российской биатлонистки Дарьи Виролайнен) и Дмитрия Медведева, а также украинца Сергея Михайленко и словака Душана Отченаша.

Напомним, что Пидручный с 2 промахами завершил масс-старт на 17-й месте. Еще один украинец Артем Приме совершил 7 неточных выстрелов и приехал к финишу 27-м (всего было 30 участников).