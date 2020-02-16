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16 февраля • обновлено в 09:48
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Логинов устроил демарш на ЧМ по биатлону: спортивные итоги 15 февраля

2.1т
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Российский биатлонист Александр Логинов устроил бойкот СМИ после победы в спринте на чемпионате мира, а украинского тренера Игоря Костюка загнобили за русский язык.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 15 февраля.

Кроме того, в сети показали, как Александр Емельяненко готовится в Чечне к следующему бою. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
чемпионат мира по биатлону
Персоны
Александр Емельяненко Дмитрий Пидручный Александр Логинов
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
У свинарей траур?
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