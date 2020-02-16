Логинов устроил демарш на ЧМ по биатлону: спортивные итоги 15 февраля

Российский биатлонист Александр Логинов устроил бойкот СМИ после победы в спринте на чемпионате мира, а украинского тренера Игоря Костюка загнобили за русский язык.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 15 февраля.
Кроме того, в сети показали, как Александр Емельяненко готовится в Чечне к следующему бою. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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