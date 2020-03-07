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7 марта • обновлено в 07:59
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Кубок мира по биатлону: онлайн-трансляция женской эстафеты

2.2т
Читать материал на украинском

После первых индивидуальных стартов 7-й этап Кубка мира по биатлону разыграет и командные медали – в классических эстафетах. Первой из них, 7 марта в Нове Место будет женская гонка.

"Эстафета" и "женская сборная Украины" – за многие годы эти понятия стали фактически неразрывными. Украинские биатлонистки уже не раз доказывали, что эстафета – это их фишка, подтвердив это "бронзой" на последнем ЧМ в Антхольце. Хотя сейчас у нашей команды и не все так гладко (особенно на фоне усталости в конце сезона), но как раз в эстафете для Украины нет ничего невозможного!

Женская сборная Украины после завоевания "бронзы" ЧМ в Антхольце

Женская сборная Украины после завоевания "бронзы" ЧМ в Антхольце

Фото Александра Глывинского

Сборную Украины на эстафету в этот раз составили Анастасия Меркушина (1 этап), Юлия Джима (2), Валя Семеренко (3) и Елена Пидгрушная. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию женской эстафеты, которая начнется в 15:00 по киевскому времени.

КУБОК МИРА ПО БИАТЛОНУ

Нове Место (Чехия). Vysoсina Arena

Эстафета 4х6 км (женщины). 15:00

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Гонка еще не началась

ГДЕ СМОТРЕТЬ

Традиционно все гонки этапа Кубка мира в Украине можно смотреть в эфире телеканала "UA:Перший", а также в интернете в HD-качестве на цифровой платформе "UA:Бiатлон". Кроме этого ЧМ покажут в своей сетке российские ТК "Матч!" и "Евроспорт", а также белорусский "Беларусь 5".

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Читайте все новости по теме "Кубок мира по биатлону" на OBOZREVATEL.

Автор
Олекса Витер
Темы
Кубок мира по биатлону Биатлон
Персоны
Валя Семеренко Юлия Джима Анастасия Меркушина Елена Пидгрушная
Место
Чехия Нове-Место-на-Мораве
Тег
Сборная Украины по биатлону
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