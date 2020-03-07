Кубок мира по биатлону: онлайн-трансляция женской эстафеты

После первых индивидуальных стартов 7-й этап Кубка мира по биатлону разыграет и командные медали – в классических эстафетах. Первой из них, 7 марта в Нове Место будет женская гонка.

"Эстафета" и "женская сборная Украины" – за многие годы эти понятия стали фактически неразрывными. Украинские биатлонистки уже не раз доказывали, что эстафета – это их фишка, подтвердив это "бронзой" на последнем ЧМ в Антхольце. Хотя сейчас у нашей команды и не все так гладко (особенно на фоне усталости в конце сезона), но как раз в эстафете для Украины нет ничего невозможного!

Женская сборная Украины после завоевания "бронзы" ЧМ в Антхольце Фото Александра Глывинского

Сборную Украины на эстафету в этот раз составили Анастасия Меркушина (1 этап), Юлия Джима (2), Валя Семеренко (3) и Елена Пидгрушная. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию женской эстафеты, которая начнется в 15:00 по киевскому времени.

КУБОК МИРА ПО БИАТЛОНУ

Нове Место (Чехия). Vysoсina Arena

Эстафета 4х6 км (женщины). 15:00

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Гонка еще не началась

ГДЕ СМОТРЕТЬ

Традиционно все гонки этапа Кубка мира в Украине можно смотреть в эфире телеканала "UA:Перший", а также в интернете в HD-качестве на цифровой платформе "UA:Бiатлон". Кроме этого ЧМ покажут в своей сетке российские ТК "Матч!" и "Евроспорт", а также белорусский "Беларусь 5".

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