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15 января • обновлено в 13:55
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Кубок мира по биатлону: онлайн-трансляция женского спринта

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После хмурного Оберхофа участники Кубка мира перебрались в Рупольдинг, где уже сегодня, 15 января пройдет первая гонка 5-го этапа.

На предыдущем этапе в каждой гонке биатлонисты выложили очень много сил из-за мокрых трасс и сложностей погоды. И сейчас у всех большая надежда, что Рупольдинг встретит участников более оптимальными условиями. Хотя и там в это время почти весна - днем до 7 градусов тепла, и без снега.

Chiemgau-Arena - лыжный стадион в Рупольдинге

Chiemgau-Arena - лыжный стадион в Рупольдинге

К гонкам в украинской команде вернулась Вита Семеренко, которая пропустила почти весь предыдущий этап в Оберхофе. Кроме Виты (58 стартовый номер) в сегодняшнем спринте также примет участие Елена Пидгрушная (18), Юлия Джима (30), Валя Семеренко (49) и Дарья Блашко (100). OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию женского спринта, которая начнется в 15:30 по киевскому времени.

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Рупольдинг (Германия). Chiemgau-Arena

15:30. Спринт (7,5 км). Женщины

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Гонка еще не началась

ГДЕ СМОТРЕТЬ

В Украине гонки Кубка мира в прямом эфире по ТВ показывает телеканал "UA:Перший", а также в HD-качестве - цифровая платформа "UA:Бiатлон". Кроме этого гонки КМ покажут в своей сетке российские ТК "Матч!" и "Евроспорт", а также белорусский "Беларусь 5".

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Читайте все новости по теме "Кубок мира по биатлону" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Сухенко Максим Сухенко
Темы
Кубок мира по биатлону Биатлон
Персоны
Дарья Блашко Юлия Джима Вита Семеренко Елена Пидгрушная Валя Семеренко
Место
Германия Рупольдинг
Тег
Сборная Украины по биатлону
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