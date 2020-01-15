Кубок мира по биатлону: онлайн-трансляция женского спринта

После хмурного Оберхофа участники Кубка мира перебрались в Рупольдинг, где уже сегодня, 15 января пройдет первая гонка 5-го этапа.
На предыдущем этапе в каждой гонке биатлонисты выложили очень много сил из-за мокрых трасс и сложностей погоды. И сейчас у всех большая надежда, что Рупольдинг встретит участников более оптимальными условиями. Хотя и там в это время почти весна - днем до 7 градусов тепла, и без снега.
Chiemgau-Arena - лыжный стадион в Рупольдинге
К гонкам в украинской команде вернулась Вита Семеренко, которая пропустила почти весь предыдущий этап в Оберхофе. Кроме Виты (58 стартовый номер) в сегодняшнем спринте также примет участие Елена Пидгрушная (18), Юлия Джима (30), Валя Семеренко (49) и Дарья Блашко (100). OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию женского спринта, которая начнется в 15:30 по киевскому времени.
КУБОК МИРА ПО БИАТЛОНУ
Рупольдинг (Германия). Chiemgau-Arena
15:30. Спринт (7,5 км). Женщины
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Гонка еще не началась
ГДЕ СМОТРЕТЬ
В Украине гонки Кубка мира в прямом эфире по ТВ показывает телеканал "UA:Перший", а также в HD-качестве - цифровая платформа "UA:Бiатлон". Кроме этого гонки КМ покажут в своей сетке российские ТК "Матч!" и "Евроспорт", а также белорусский "Беларусь 5".
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