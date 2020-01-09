Кубок мира по биатлону: онлайн-трансляция женского спринта

Большой биатлон возвращается после новогоднего перерыва, и теперь Кубок мира продолжится этапом в немецком Оберхофе, открываясь женским спринтом 9 января.

Женщинам выпало первым открывать 2020-й, выходя на старт 7,5 км спринта. И градус борьбы будет только повышаться - итальянка Доротея Вирер по-прежнему на вершине защищает звание "лучшей биатлонистки планеты" прошлого сезона, но норвежки Тирил Экхоф и Ингрид-Ландмарк Тандреволд уже наступают на пятки (Экхоф отстает всего на 17 очков). Учитывая не идеальные индивидуальные выступления Вирер в этом сезоне, нас может ждать чумовая развязка за Большой хрустальный глобус.

Доротея Вирер

Среди украинок в общем рейтинге Кубка мира лучшей пока идет Елена Пидгрушная, которая сегодня побежит спринт в свой 33-й день рождения. Кроме Елены (51-й стартовый номер) в спринте от Украины примут участие также Юлия Джима (6), Анастасия Меркушина (90) и сестры Валя (41) и Вита (57) Семеренко.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию женского спринта, который начнется в 15:30 по киевскому времени.

КУБОК МИРА ПО БИАТЛОНУ

Оберхоф (Германия). DKB-Ski-Arena

15:30. Спринт (7,5 км). Женщины

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Гонка еще не началась

ГДЕ СМОТРЕТЬ

В Украине по ТВ все гонки Кубка мира в прямом эфире показывает телеканал "UA:Перший", а также в HD-качестве за биатлонными баталиями есть возможность следить на цифровой платформе "UA:Бiатлон". Кроме этого гонки КМ покажут в своей сетке российские ТК "Матч" и "Евроспорт", а также белорусский "Беларусь 5".

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