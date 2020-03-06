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6 марта • обновлено в 13:56
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Кубок мира по биатлону: онлайн-трансляция мужского спринта

Кубок мира по биатлону: онлайн-трансляция мужского спринта
Этап в Чехии традиционным спринтом начинают мужские команды
865 Читать материал на украинском

7 этап Кубка мира по биатлону набирает обороты, и сегодня, 6 марта, в Нове Место пройдет вторая гонка этапа - мужской спринт.

Вчерашний женский стартовый забег показал, что в непростых погодных условиях и атмосфере тишины (без зрителей) даже самый простой спринт превращается в очень каверзную и трудную гонку. И в данном случае на первый план выходит физическая готовность, которая после чемпионата мира и недавнего чемпионата Европы далеко не у всех на приемлемом уровне.

Тарьей Бе

Тарьей Бе

Фото Александра Глывинского

От Украины в этой гонке побежит 5 спортсменов: Дмитрий Пидручный (5 стартовый номер), Артем Прима (15), Сергей Семенов (46), Антон Дудченко (69), Руслан Ткаленко (103). OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию мужского спринта, который начнется в 18:35 по киевскому времени.

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КУБОК МИРА ПО БИАТЛОНУ

Нове Место (Чехия). Vysoсina Arena

Спринт, 10 км (мужчины). 18:30.

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Гонка еще не началась

ГДЕ СМОТРЕТЬ

Традиционно все гонки этапа Кубка мира в Украине можно смотреть в эфире телеканала "UA:Перший", а также в интернете в HD-качестве на цифровой платформе "UA:Бiатлон". Кроме этого ЧМ покажут в своей сетке российские ТК "Матч!" и "Евроспорт", а также белорусский "Беларусь 5".

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Читайте все новости по теме "Кубок мира по биатлону" на OBOZREVATEL.

Автор
Олекса Витер
Темы
Кубок мира по биатлону Биатлон
Персоны
Руслан Ткаленко Сергей Семенов Дмитрий Пидручный Артем Прима
Место
Чехия Нове-Место-на-Мораве
Тег
Федерация биатлона Украины
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