Кубок мира по биатлону: онлайн-трансляция мужского спринта

7 этап Кубка мира по биатлону набирает обороты, и сегодня, 6 марта, в Нове Место пройдет вторая гонка этапа - мужской спринт.
Вчерашний женский стартовый забег показал, что в непростых погодных условиях и атмосфере тишины (без зрителей) даже самый простой спринт превращается в очень каверзную и трудную гонку. И в данном случае на первый план выходит физическая готовность, которая после чемпионата мира и недавнего чемпионата Европы далеко не у всех на приемлемом уровне.
Тарьей Бе
Фото Александра Глывинского
От Украины в этой гонке побежит 5 спортсменов: Дмитрий Пидручный (5 стартовый номер), Артем Прима (15), Сергей Семенов (46), Антон Дудченко (69), Руслан Ткаленко (103). OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию мужского спринта, который начнется в 18:35 по киевскому времени.
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КУБОК МИРА ПО БИАТЛОНУ
Нове Место (Чехия). Vysoсina Arena
Спринт, 10 км (мужчины). 18:30.
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Гонка еще не началась
ГДЕ СМОТРЕТЬ
Традиционно все гонки этапа Кубка мира в Украине можно смотреть в эфире телеканала "UA:Перший", а также в интернете в HD-качестве на цифровой платформе "UA:Бiатлон". Кроме этого ЧМ покажут в своей сетке российские ТК "Матч!" и "Евроспорт", а также белорусский "Беларусь 5".
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