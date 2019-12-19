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19 декабря • обновлено в 07:03
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Кубок мира по биатлону: онлайн-трансляция мужского спринта

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Кубок мира по биатлону заходит на третий и последний в 2019 году этап, перебравшись во французские Альпы. Там в Анси 19 декабря пройдет первая гонка этапа – мужской спринт.

Многие участники уже распределились по нишам в рейтинге и начинают борьбу за свои цели, и украинские биатлонисты не пасут задних. Мужская сборная достойно показала себя в Хохфильцене, где особенно порадовал молодой Антон Дудченко. Теперь наверняка у украинцев будет хорошая возможность побороться за высокие места не только в спринте, но и в командой эстафете.

Руслан Ткаленко

Руслан Ткаленко

Завтра в спринте Украину представит традиционный для начала этого сезона состав – Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Руслан Ткаленко, Артем Тищенко и Антон Дудченко. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию мужского спринта, который начнется в 15:15 по киевскому времени.

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КУБОК МИРА ПО БИАТЛОНУ

Анси, Ле Гран-Борнан (Франция). Международный биатлонный стадион "Сильви Бекар"

15:15. Спринт (10 км). Мужчины

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Гонка еще не началась

ГДЕ СМОТРЕТЬ

В Украине за гонками Кубка мира можно смотреть в прямом эфире на телеканале "UA:Перший". Также за всеми соревнованиями в HD-качестве есть возможность следить на цифровой платформе "UA:Бiатлон". Кроме этого гонки КМ покажут в своем прямом эфире российский ТК "Матч", а также белорусский "Беларусь 5"

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Читайте все новости по теме "Биатлон" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Сухенко Максим Сухенко
Темы
Биатлон Кубок мира по биатлону
Персоны
Артем Тищенко Дмитрий Пидручный Руслан Ткаленко Артем Прима
Место
Франция
Тег
Сборная Украины по биатлону
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