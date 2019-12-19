Кубок мира по биатлону: онлайн-трансляция мужского спринта

Кубок мира по биатлону заходит на третий и последний в 2019 году этап, перебравшись во французские Альпы. Там в Анси 19 декабря пройдет первая гонка этапа – мужской спринт.

Многие участники уже распределились по нишам в рейтинге и начинают борьбу за свои цели, и украинские биатлонисты не пасут задних. Мужская сборная достойно показала себя в Хохфильцене, где особенно порадовал молодой Антон Дудченко. Теперь наверняка у украинцев будет хорошая возможность побороться за высокие места не только в спринте, но и в командой эстафете.

Руслан Ткаленко

Завтра в спринте Украину представит традиционный для начала этого сезона состав – Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Руслан Ткаленко, Артем Тищенко и Антон Дудченко. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию мужского спринта, который начнется в 15:15 по киевскому времени.

КУБОК МИРА ПО БИАТЛОНУ

Анси, Ле Гран-Борнан (Франция). Международный биатлонный стадион "Сильви Бекар"

15:15. Спринт (10 км). Мужчины

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Гонка еще не началась

ГДЕ СМОТРЕТЬ

В Украине за гонками Кубка мира можно смотреть в прямом эфире на телеканале "UA:Перший". Также за всеми соревнованиями в HD-качестве есть возможность следить на цифровой платформе "UA:Бiатлон". Кроме этого гонки КМ покажут в своем прямом эфире российский ТК "Матч", а также белорусский "Беларусь 5"

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