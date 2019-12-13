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13 декабря • обновлено в 14:35
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Кубок мира по биатлону: онлайн-трансляция мужского спринта

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Незадолго после женского спринта на трассу в Антхольце выйдут и мужчины, которые спринтом на 10 км. начнут для себя второй этап Кубка мира.

Сборная Украины отправилась в Австрию в оптимальном составе, без особых перемен после Эстерсунда. Нашу команду в данной гонке представят пятеро биатлонистов - Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Руслан Ткаленко, Артем Тищенко и Антон Дудченко.

Артем Прима

Артем Прима

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию мужского спринта, который начнется в 15:20 по киевскому времени.

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КУБОК МИРА ПО БИАТЛОНУ

Хохфильцен (Австрия). Беговой и биатлонный центр Хохфильцена

15:20. Спринт (10 км). Мужчины

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Гонка еще не началась

ГДЕ СМОТРЕТЬ

В Украине гонку Кубка мира можно будет посмотреть в прямом эфире телеканала "UA:Перший". Также за всеми соревнованиями в HD-качестве есть возможность следить на цифровой платформе "UA:Бiатлон". Также гонки КМ можно найти в прямом эфире российских ТК "Матч!" и "Матч! Арена", а также белорусского "Беларусь 5".

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Автор
Максим Сухенко Максим Сухенко
Темы
Биатлон Кубок мира по биатлону
Персоны
Артем Прима Дмитрий Пидручный Руслан Ткаленко Артем Тищенко
Место
Австрия Хохфильцен
Тег
Сборная Украины по биатлону
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