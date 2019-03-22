Результаты мужского спринта КМ по биатлону: где Украина

Украинские биатлонисты неудачно выступили в спринтерской гонке на заключительном этапе Кубка мира нынешнего сезона, который проходит в норвежском Холменколлене.

Цвета нашей команды защищали Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Сергей Семенов и Виталий Труш. Лучшим в составе "желто-синих" стал чемпион мира Пидручны, который занял 29-е место.

Кубок мира по биатлону

Украинцев подвела неточная стрельба. Наши ребята в сумме допустили 11 промахов, что и стало причиной очень слабых результатов наших соотечественников.

Победителем же гонки стал лидер общего зачета Йоханнес Бе из Норвегии, который на полминуты опередил итальянца Лукаса Хофера. Третье место занял француз Фийон Майе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в составе женской сборной Украины произошло историческое событие на заключительном этапе Кубка мира по биатлону.

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