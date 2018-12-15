Пидгрушная приняла радикальное решение на Кубке мира по биатлону

Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная не совсем удачно выступила в гонке преследования второго этапа Кубка мира в Хохфильцене. Капитан нашей сборной приняла решение сойти с дистанции.

На первом рубеже Пидгрушная отстрелялась чисто, а на втором допустила один промах. Несмотря на то, что из борьбы за медали единственная представительница Украины выпала, у нее оставался хороший шанс финишировать в десятке. Однако после трех штрафных кругов после второй стрельбы лежа наша биатлонистка решила досрочно завершить гонку.

biathlon.com.ua

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Напомним, что Вита и Валентина Семеренко пропускали гонку преследования, чтобы лучше подготовиться к эстафете 16 декабря.

Как сообщал OBOZREVATEL, мужская гонка преследования в австрийском Хохфильцене завершилась громкой сенсацией. Один из лидеров Кубка мира провалил стрельбу и финишировал на девятом месте.