Это нечестно: известный муж биатлонистки сборной Украины поддержал Россию

Известный словацкий биатлонист Мартин Отченаш, который в апреле 2017 года женился на экс-биатлонистке сборной Украины Наталье Бурдыге, поддержал российских спортсменов, которых коснулся допинг-скандал.

"Потому что все разговоры относительно допинговых проблем ведутся только о России. Это нечестно. Правильно было бы говорить обо всех странах, где есть проблемы с допингом", — цитирует Отченаша Sport24.

Спортсмен прокомментировал и ситуацию вокруг бойкота рядом сборных этапа кубка мира по биатлону в Тюмени. "Пусть делают, что хотят. Мое мнение, что не нужно мешать политику в спорт. Ситуация получается сложная, ее нужно решать", — заявил биатлонист.

Бурдыга перешла из сборной России в сборную Украины в 2010 году. В 2016 году 32-летняя спортсменка объявила о завершении карьеры.

Ранее сообщалось, что сборная Украины по биатлону не поедет на заключительный этап Кубка мира, который с 22 по 25 марта пройдет в Тюмени. Наша страна официально объявила бойкот соревнованиям в России.