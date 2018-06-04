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IBU сурово наказал Россию

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Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) запретил в России проведение этапов Кубка мира в сезоне-2019/2020.

Это решение связано с тем, что ряд стран, а также отдельные спортсменов бойкотировали заключительный этап Кубка мира сезона-2017/18 в Тюмени, сообщает Insidethegames.

Этапы Кубка мира сезона-2019/20 примут Швеция, Австрия, Германия, Словения, Италия, Чехия, Финляндия и Норвегия.

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Ранее IBU на своем официальном ресурсе опубликовал предварительный календарь Кубка мира и Кубка IBU сезона-2018/19, в котором также отсутствуют российские этапы соревнований.

В феврале этого известный американский биатлонист Лоуэлл Бэйли заявил, что проведение соревнований в России — огромное оскорбление для "чистых" спортсменов. Его поддержал шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон, который призвал к бойкоту соревнований, проводимых в России.

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Тема
Кубок мира по биатлону
Место
Россия
Объект
IBU
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