IBU сурово наказал Россию

Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) запретил в России проведение этапов Кубка мира в сезоне-2019/2020.

Это решение связано с тем, что ряд стран, а также отдельные спортсменов бойкотировали заключительный этап Кубка мира сезона-2017/18 в Тюмени, сообщает Insidethegames.

Этапы Кубка мира сезона-2019/20 примут Швеция, Австрия, Германия, Словения, Италия, Чехия, Финляндия и Норвегия.

Ранее IBU на своем официальном ресурсе опубликовал предварительный календарь Кубка мира и Кубка IBU сезона-2018/19, в котором также отсутствуют российские этапы соревнований.

В феврале этого известный американский биатлонист Лоуэлл Бэйли заявил, что проведение соревнований в России — огромное оскорбление для "чистых" спортсменов. Его поддержал шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон, который призвал к бойкоту соревнований, проводимых в России.