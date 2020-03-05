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5 марта • обновлено в 19:19
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Губерниев назвал главного "стукача", подставившего Россию в допинговом скандале в биатлоне

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Комментатор Дмитрий Губерниев обвинил легенду биатлона Александра Тихонова в том, что якобы после его доноса было начато расследование по допинговому делу россиянина Александра Логинова.

У себя в Instagram Губерниев опубликовал фрагмент документа по делу Логинова, согласно которому антидопинговый менеджер Международного союза биатлонистов (IBU) ориентировался на интервью Тихонова.

Дмитрий Губерниев и Александр Логинов

Дмитрий Губерниев и Александр Логинов

@guberniev_dmitry

По мнению известного журналиста, четырехкратный олимпийский чемпион передал информацию IBU, что и привело к обыскам в номерах гостиницы в Антхольце, в которых во время ЧМ-2020 проживали Логинов и его личный тренер Александр Касперович. После этого спортсмен снялся с выступления в масс-старте, а позже не исключил, что может завершить карьеру в ближайшее время.

"Очень много бессмыслицы про Логинова, что он мог что-то принимать и как Касперович мог ему что-то передавать! Но все движения, доносы в полицию, обыски и конфискации начались после слов Александра Тихонова! С чем я всех и поздравляю! Выводы каждый сделает сам!" – написал Губерниев.

Фрагмент документа по делу Логинова , полученный по каналам связи из Италии !!!! Очень много бессмыслицы про Логинова , что он мог что-то принимать и как Касперович мог ему что-то передавать !!!! Но все движения вокруг аккредитации Касперовича , доносы в полицию , обыски и конфискации начались после слов Александра Тихонова !!!! С чем я всех и поздравляю !!!! Выводы каждый сделает сам !!! 🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈 #естьунассомнениячтотымилчеловекстукачок #дурилкакартонная #биатлон #биатлонсдмитриемгуберниевым #голосбиатлона #ветербиатлонагонитнасвперед #александртихонов #александрлогинов #александркасперович

Публикация от Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry)

По мнению комментатора, четырехкратный олимпийский чемпион Тихонов ненавидит Россию.

"Мне очень горько и обидно, что человек может дойти до такого в своей ненависти к стране, в которой мы живем. Почитайте любые интервью Тихонова. Это полнейшая злоба к нашей родной стране, к России. И этим пронизано все. Что он рассказывал в ВИП-шатрах на чемпионате мира, ведомо, наверное, только ему. Это даже не стукачество, а абсолютная ненависть человека, проживающего ныне в Беларуси, ко всему, что происходит в России", – заявил Губерниев в комментарии "СЭ".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее одиозный российский комментатор Дмитрий Губерниев скандально высказался в адрес иностранных биатлонистов. По его словам, те из них, кто требует наказания для Логинова, могут идти в ж*пу.

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Читайте все новости по теме "допинговый скандал" на OBOZREVATEL.

Автор
Денис Карпов
Тема
допинговый скандал
Персоны
Александр Логинов Дмитрий Губерниев
Место
Россия
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