Где смотреть Рождественскую гонку: расписание трансляций биатлона

Украинские биатлонисты Юлия Джима и Артем Прима заявлены на Рождественскую гонку, которая состоится 29 декабря в немецком Гельзенкирхене.

Традиционное мероприятие под названием World Team Challenge, как и предыдущие 17 лет, пройдет на стадионе футбольного клуба "Шальке" - "Фелтинс Арена".

Украинские любители биатлона смогут посмотреть Рождественскую гонку-2018 в прямом эфире на российских каналах "Матч ТВ" и "Матч! Планета".

UA:Биатлон и UA:Перший не будут показывать соревнование, так как оно не входит в перечень таких, которые общественный вещатель вправе транслировать на территории Украины.

Рождественская гонка по биатлону

Рождественская гонка-2018. Расписание прямых трансляций

19:05, Масс-старт - "Матч ТВ", "Матч! Планета"

20:20, Гонка преследования - "Матч ТВ", "Матч! Планета"

В записи гонку можно будет посмотреть 30 декабря в 01:05, 07:40 и в 15:50 на канале "Матч! Арена", а в 13:05 на "Матч! Планета".

Состав участников Рождественской гонки-2018

1. Екатерина Юрлова-Перхт – Антон Шипулин (Россия)

2. Ванесса Хинц – Эрик Лессер (Германия)

3. Дениз Херманн – Симон Шемп (Германия)

4. Дарья Домрачева (Беларусь) – Уле-Эйнар Бьерндален (Норвегия)

5. Юлия Джима – Артем Прима (Украина)

6. Доротея Вирер – Лукас Хофер (Италия)

7. Фуюко Татидзаки – Микито Татидзаки (Япония)

8. Лиза Тереза Хаузер – Доминик Ландертингер (Австрия)

9. Анаис Бескон – Эмильен Жакелен (Франция)

10. Вероника Виткова – Михал Крчмарж (Чехия)

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году единственная представительница от Украины Юлия Джима в паре с бельгийцем Михаэлем Решем заняла 5-е место. Для Примы это будет первый старт на "Фелтинс-Арене".