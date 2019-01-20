Где смотреть 6-й этап Кубка мира по биатлону: расписание трансляций

В итальяно-немецком городке Антхольц-Антерсельве в Южном Тироле с 24 по 27 января пройдет 6-й этап Кубка мира по биатлону сезона 2018/2019.

Соревнования состоятся на трассе "Зюдтироль-Арены" и будут включать в себя три дисциплины: спринт, гонку преследования и масс-старт.

Стадион в Антхольце IBU

Украинские любители биатлона могут посмотреть гонки в прямом эфире. Трансляцию организовывают телеканалы "UA:Перший" и Sport 1.

Также за всеми подробностями соревнований в HD-качестве можно будет следить на цифровой платформе UA:Бiатлон. Кроме того, этап в Рупольдинге показывают Eurosport 1 и "Матч ТВ" (время киевское).

24 января, четверг

Спринт 7.5 км, женщины, 15:30 - "UA:Перший","Sport 1", "Eurosport 1", "Матч ТВ", "Беларусь 2"

25 января, пятница

Спринт 10 км, мужчины, 15:30 - "UA:Перший","Sport 1", "Eurosport 1", "Матч ТВ", "Беларусь 5"

26 января, суббота

Гонка преследования 10 км, женщины, 14:30 - "UA:Перший","Sport 1", "Eurosport 2", "Матч ТВ", "Беларусь 5"

Гонка преследования 12.5 км, мужчины, 16:30 - "UA:Перший","Sport 1", "Eurosport 1", "Матч ТВ", "Беларусь 2"

27 января, воскресенье

Масс-старт 12.5 км, женщины 13:45: "UA:Перший","Sport 1", "Матч ТВ"

Масс-старт 15 км, мужчины, 16:30: "UA:Перший","Sport 1", "Eurosport 1", "Матч ТВ".

Как сообщал OBOZREVATEL, 5-й этап КМ по биатлону оказался провальным для сборной Украины. Наши биатлонистки установили антирекорд в женском спринте.

В женской эстафете украинки финишировали 15-ми, показав один из худших результатов в истории.

Женский масс-старт впервые за 13 лет прошел без участия украинских спортсменок.

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