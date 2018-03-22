Фуркад в России побил "вечный рекорд" легендарного Бьерндалена

Французский биатлонист Мартен Фуркад досрочно победил в общем зачете Кубка мира-2017/18, в седьмой раз подряд завоевав Большой хрустальный глобус и побив достижение Уле-Эйнара Бьерндалена. Легендарный норвежец выигрывал этот трофей шесть раз в карьере.

Мартен Фуркад

Мартен Фуркад

Свое достижение француз оформил в российской Тюмени, выиграв спринтерскую гонку на 9-м этапе КМ. Даже в том случае, если Фуркад пропустит оставшиеся две гонки в текущем сезоне, он не опустится ниже планки в 1056 очков.

Мартен Фуркад

Мартен Фуркад

Если при этом идущий на втором месте норвежец Йоханнес Бе выиграет обе гонки, он не наберет больше 1045 баллов после вычета двух худших результатов в сезоне.

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Мартен Фуркад

Мартен Фуркад (в центре)

Мартен Фуркад

Напомним, что сборная Украины бойкотирует 9-й этап Кубка мира по биатлону, который проходит в России.