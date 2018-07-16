"ФСБ в спорте": тренер сборной РФ по биатлону отметился диким высказыванием

Тренер по стрельбе резервной сборной России по биатлону Владислав Тулаев ясно дал понять, зачем устроился работать в команду.

25-летний Тулаев общался в прямом эфире в Instagram со своим товарищем Сергеем и выдал вот такое.

"Ну сколько сказали… Серег, я не знаю, дай Бог, полтос. Ты пойми, это уже второй момент. Мне самое главное – удостоверение получить, мы с тобой будем парковаться на черном "мерине" прямо возле Олимпийского комитета. Не возле, а прямо на территории Олимпийского комитета Российской Федерации, понял? И уходить в закат", - ответил Владислав на вопрос друга о размере заработной платы.

Ответ на следующий вопрос – "Ну а что это даст-то тебе?" - говорит об истинном положении дел в российском биатлоне – он на дне.

"Как что даст? Ты что? Ксива, мужик! Безграничные возможности на дорогах Российской Федерации, уничтожать и властвовать. Человек государственный, что, забыл? Это как ФСБ, только в спорте. Какой-то полковник там или еще что-то…", - приводит слова 25-летнего Тулаева sports.ru.

Напомним, женскую сборную Украины по биатлону возглавил скандальный россиянин Прокунин.

Как сообщал OBOZREVATEL, новая экипировка сборной Украины по биатлону вызвала резонанс в сети.