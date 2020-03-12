Этап Кубка мира по биатлону отменен из-за коронавируса

Из-за пандемии коронавируса власти Осло приняли решение отменить заключительный этап Кубка мира по биатлону, который должен был пройти в Холменколлене с 20 по 22 марта.

"В первую очередь, нам невероятно грустно, что пришлось отменить гонки. Но в то же время мы на 100% поддерживаем данное решение и рекомендацию властей. Мы серьезно относимся к жизни и здоровью людей и, как сообщалось ранее, всегда руководствовались информацией, предоставленной органами здравоохранения Норвегии", – говорится в заявлении организаторов.

The Municipality of Oslo have today decided that the IBU BMW World Cup finale 20.-22. of march in Holmenkollen will be cancelled due to fear of spread of the coronavirus. — Holmenkollen Skifestival (@hkskifestival) March 12, 2020

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