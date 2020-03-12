Главная Новости
12 марта • обновлено в 20:35
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости биатлона

Этап Кубка мира по биатлону отменен из-за коронавируса

926
Читать материал на украинском

Из-за пандемии коронавируса власти Осло приняли решение отменить заключительный этап Кубка мира по биатлону, который должен был пройти в Холменколлене с 20 по 22 марта.

"В первую очередь, нам невероятно грустно, что пришлось отменить гонки. Но в то же время мы на 100% поддерживаем данное решение и рекомендацию властей. Мы серьезно относимся к жизни и здоровью людей и, как сообщалось ранее, всегда руководствовались информацией, предоставленной органами здравоохранения Норвегии", – говорится в заявлении организаторов.

OBOZREVATEL внимательно следит за ситуацией с влиянием коронавируса на спорт и рассказывает о последних новостях по этой теме в режиме онлайн.

Накануне УЕФА из-за эпидемии коронавируса принял решение перенести игры 1/8 финала Лиги Европы "Интер" – "Хетафе" и "Севилья" – "Рома" на более поздний срок.

Во вторник, 17 марта, УЕФА планирует выпустить заявление о переносе финальной части чемпионата Европы по футболу (Евро-2020) на 2021 год. Причиной является эпидемия коронавируса.

Ранее в Испании решили приостановить розыгрыш чемпионата на неопределенный срок из-за коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, крупнейшая баскетбольная лига мира НБА также объявила об остановке матчей чемпионата из-за выявленного коронавируса у игрока одной из команд.

О спорте и не только – в нашем Instagram!

Читайте все новости по теме "Кубок мира по биатлону" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Кубок мира по биатлону
Место
Норвегия Осло
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Торонто Мэйпл Лифс
VS
Нэшвилл Предаторз
Победа Нэшвилла или ничья в основное время
1.69 Сделать ставку
Тампа-Бэй Лайтнинг
VS
Филадельфия Флайерз
Победа Тампа-Бэй в основное время
2,00 Сделать ставку
Нью-Джерси Дэвилз
VS
Каролина Харрикейнз
Победа Нью-Джерси с форой в +1,0 шайбы
1.71 Сделать ставку
Монреаль Канадиенс
VS
Баффало Сэйбрз
Победа Монреаля в основное время
2,09 Сделать ставку
Коламбус Блю Джекетс
VS
Питтсбург Пингвинз
Победа Питтсбурга с нулевой форой
1.76 Сделать ставку
Вашингтон Кэпиталз
VS
Детройт Ред Уингз
Победа Вашингтона с форой в -1,5 шайбы
1.71 Сделать ставку
Победа Марте Олсбю
11.0 Сделать ставку
Расинг
VS
Луго
Гости не проиграют
1.68 Сделать ставку
Риу Аве
VS
Пасуш де Феррейра
Тотал больше 2-х голов
1.67 Сделать ставку
Анкарагюджю
VS
Ризеспор
Гости не проиграют
1.49 Сделать ставку