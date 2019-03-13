Чемпионат мира по биатлону: онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки

В шведском Эстерсунде чемпионат мира в самом разгаре, и после небольшого перерыва снова дарит зрителям мужскую гонку. На этот раз - "индивидуалку" на 20 км.

После подвига Дмитрия Пидручного в пасьюте большое внимание на ЧМ приковано именно к украинцу и его борьбе за другие медали. Но сейчас тренеры сборной решили дать Дмитрию отдых и оставить его вне "индивидуалки". А Украину в этой гонке представят Артем Тищенко, Сергей Семенов, Руслан Ткаленко и Виталий Труш (который дебютирует на ЧМ).

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию женской "индивидуалки", которая начнется в 17:10 по киевскому времени.

Дмитрий Пидручный

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО БИАТЛОНУ

Эстерсунд (Швеция). Национальна биатлонная арена

17:10. Индивидуальная гонка (20 км). Мужчины

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Гонка еще не началась

ГДЕ СМОТРЕТЬ

Украинские болельщики смогут посмотреть гонки ЧМ в прямом эфире телеканалов "UA:Перший" и Sport 1. Также за всеми соревнованиями в HD-качестве можно следить на цифровой платформе "UA:Бiатлон". Кроме этого, мировое первенство покажут российские Eurosport 1 и "Матч ТВ".

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