Чемпионат Европы по биатлону: расписание трансляций

В белорусских Раубичах с 26 февраля по 1 марта пройдет открытый чемпионат Европы по биатлону.

Спортсмены будут соревноваться в суперспринте, смешанной и одиночной смешанной эстафетах, а также в гонке преследования и спринте. В чемпионате примут участие 41 национальная сборная (157 биатлонистов и 140 биатлонисток), в том числе сборная США.

Состав женской сборной Украины: Елена Пидгрушная, Вита Семеренко, Валя Семеренко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Дарья Блашко.

Состав мужской сборной Украины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Сергей Семенов, Руслан Ткаленко, Богдан Цымбал.

Увидеть континентальное первенство можно будет в прямых трансляциях на общенациональном канале UA:Перший. Кроме того, показ соревнований будет доступен на платформе Суспільне|Біатлон. Также трансляции из Беларуси проведут российский "Матч! Арена" и "Беларусь 5".

Расписание чемпионата Европы по биатлону-2020

26 февраля

12:00. Суперспринт, мужчины, квалификация - UA:Перший, "Беларусь 5", "Матч! Арена"

14:00. Суперспринт, женщины, квалификация - UA:Перший, "Беларусь 5", "Матч! Арена"

16:30. Суперспринт, мужчины, финал - UA:Перший, "Беларусь 5", "Матч! Арена"

17:00. Суперспринт, женщины, финал - UA:Перший, "Беларусь 5", "Матч! Арена"

27 февраля

13:00. Одиночная смешанная эстафета - UA:Перший, "Беларусь 5", "Матч! Арена"

16:00. Смешанная эстафета 4х6 км - UA:Перший, "Беларусь 5", "Матч! Арена"

29 февраля

11:30. Спринт 10 км, мужчины - UA:Перший, "Беларусь 5", "Матч! Арена"

14:30. Спринт 7,5 км, женщины - UA:Перший, "Беларусь 5", "Матч! Арена"

1 марта

11:30. Гонка преследования 12,5 км, мужчины - UA:Перший, "Беларусь 5", "Матч! Арена"

13.30. Гонка преследования 10 км, женщины - UA:Перший, "Беларусь 5", "Матч! Арена"

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько дней назад в итальянской Антхольц-Антерсельве завершился 54-й чемпионат мира по биатлону. Было разыграно 12 комплектов наград.

Наша сборная завоевала бронзовую медаль в женской эстафете.

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