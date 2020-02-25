Чемпионат Европы по биатлону: расписание трансляций

В белорусских Раубичах с 26 февраля по 1 марта пройдет открытый чемпионат Европы по биатлону.
Спортсмены будут соревноваться в суперспринте, смешанной и одиночной смешанной эстафетах, а также в гонке преследования и спринте. В чемпионате примут участие 41 национальная сборная (157 биатлонистов и 140 биатлонисток), в том числе сборная США.
Состав женской сборной Украины: Елена Пидгрушная, Вита Семеренко, Валя Семеренко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Дарья Блашко.
Состав мужской сборной Украины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Сергей Семенов, Руслан Ткаленко, Богдан Цымбал.
Увидеть континентальное первенство можно будет в прямых трансляциях на общенациональном канале UA:Перший. Кроме того, показ соревнований будет доступен на платформе Суспільне|Біатлон. Также трансляции из Беларуси проведут российский "Матч! Арена" и "Беларусь 5".
Расписание чемпионата Европы по биатлону-2020
26 февраля
12:00. Суперспринт, мужчины, квалификация - UA:Перший, "Беларусь 5", "Матч! Арена"
14:00. Суперспринт, женщины, квалификация - UA:Перший, "Беларусь 5", "Матч! Арена"
16:30. Суперспринт, мужчины, финал - UA:Перший, "Беларусь 5", "Матч! Арена"
17:00. Суперспринт, женщины, финал - UA:Перший, "Беларусь 5", "Матч! Арена"
27 февраля
13:00. Одиночная смешанная эстафета - UA:Перший, "Беларусь 5", "Матч! Арена"
16:00. Смешанная эстафета 4х6 км - UA:Перший, "Беларусь 5", "Матч! Арена"
29 февраля
11:30. Спринт 10 км, мужчины - UA:Перший, "Беларусь 5", "Матч! Арена"
14:30. Спринт 7,5 км, женщины - UA:Перший, "Беларусь 5", "Матч! Арена"
1 марта
11:30. Гонка преследования 12,5 км, мужчины - UA:Перший, "Беларусь 5", "Матч! Арена"
13.30. Гонка преследования 10 км, женщины - UA:Перший, "Беларусь 5", "Матч! Арена"
Как сообщал OBOZREVATEL, несколько дней назад в итальянской Антхольц-Антерсельве завершился 54-й чемпионат мира по биатлону. Было разыграно 12 комплектов наград.
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