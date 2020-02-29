Украинки остались без медалей в спринте чемпионата Европы по биатлону

На чемпионате Европы по биатлону, который в эти дни проходит в белорусских Раубичах, состоялась спринтерская гонка среди женщин на 7.5 км.

Сборная Украины по биатлону biathlon.com.ua

Украинские биатлонистки не смогли похвастаться точной стрельбой, оставшись без медалей. Лучшей из представительниц нашей сборной стала Анастасия Меркушина, которая с одним неточным выстрелом завершила выступление на 6-м месте, с отставанием в 45 секунд.

Следом финишировала Валя Семеренко (2 неточных выстрела и +49.3).

Остальные спортсменки сборной Украины расположились на границе третьего десятка и ниже.

Чемпионат Европы по биатлону

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины по биатлону в составе Вали Семеренко, Юле Джими, Артема Примы и Дмитрия Пидручного стала победительницей в смешанной эстафете чемпионата Европы. Пидручный на финише взял флаг Украины, вызвав восторг у болельщиков.

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