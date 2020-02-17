Глава украинского биатлона призвал к примирению с россиянами

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак выступил за нормализацию общения с россиянами.

По мнению функционера, в том, что между странами существует конфликт, виноваты политики, а простые люди не должны ссориться.

Владимир Брынзак Федерация биатлона Украины

"Постепенно у нас возникает понимание: люди ни при чем, политики завели их в эту ситуацию. Надо общаться на уровне спорта, культуры, нельзя превращаться в лютых врагов в обычной жизни. Немцы когда-то были фашистами и врагами, а сейчас все с удовольствием едут в Германию, потому что нам до них, как до небес. Обнимаются, дружат. У нас люди – и там люди. Это главнее политики. И лучше бы каждому своим делом заниматься", – цитирует Брынзака "Матч ТВ".

Как сообщал OBOZREVATEL, на чемпионате мира по биатлону 2020 года возник скандал вокруг российского допингиста Александра Логинова, который выиграл спринтерскую гонку и завоевал "бронзу" пасьюта. Лидеры мирового биатлона осудили сам факт участия представителей РФ в соревнованиях из-за допингового скандала.

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