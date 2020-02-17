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17 февраля • обновлено в 17:47
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Глава украинского биатлона призвал к примирению с россиянами

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Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак выступил за нормализацию общения с россиянами.

По мнению функционера, в том, что между странами существует конфликт, виноваты политики, а простые люди не должны ссориться.

Новости
Старый враг Пидручного и украинская жена Логинова: главные сюрпризы пасьюта ЧМ по биатлону

Владимир Брынзак

Владимир Брынзак

Федерация биатлона Украины

"Постепенно у нас возникает понимание: люди ни при чем, политики завели их в эту ситуацию. Надо общаться на уровне спорта, культуры, нельзя превращаться в лютых врагов в обычной жизни. Немцы когда-то были фашистами и врагами, а сейчас все с удовольствием едут в Германию, потому что нам до них, как до небес. Обнимаются, дружат. У нас люди – и там люди. Это главнее политики. И лучше бы каждому своим делом заниматься", – цитирует Брынзака "Матч ТВ".

Как сообщал OBOZREVATEL, на чемпионате мира по биатлону 2020 года возник скандал вокруг российского допингиста Александра Логинова, который выиграл спринтерскую гонку и завоевал "бронзу" пасьюта. Лидеры мирового биатлона осудили сам факт участия представителей РФ в соревнованиях из-за допингового скандала.

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Читайте все новости по теме "чемпионат мира по биатлону" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
чемпионат мира по биатлону
Персона
Владимир Брынзак
Теги
Федерация биатлона Украины Сборная Украины по биатлону
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Junio Van
Junio Van
они и не ссорились
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