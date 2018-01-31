"Браво!" Знаменитый словацкий тренер исполнил гимн Украины, вызвав восторг в сети: опубликовано видео

Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра показал, что является настоящим патриотом нашей страны. Известный словацкий специалист без акцента и всяческих шпаргалок исполнил гимн Украины.

57-летний наставник "желто-синих", который более двух десятилетий посвятил развитию биатлона в Словакии и привел Анастасию Кузьмину к титулу двукратной олимпийской чемпионки, спел "Ще не вмерли України..." в компании журналиста канала "UA:Биатлон" Евгения Каранова.

Любители биатлона восхищены исполнением Санитры гимна Украины.

"Класс"; "Без комментариев"; "Браво!"; "Супер!"; "Молодец! Просто уважает наших украинцев и особенно трудяг спортсменов", - пишут в комментариях под видео.

Как сообщал "Обозреватель", накануне стало известно, что капитан сборной Украины по биатлону может остаться без Олимпиады-2018 в Пхенчхане.