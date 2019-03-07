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/Новости биатлона

Биатлонистка едва не застрелила судью на чемпионате мира

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Биатлонистка сборной Словении перед гонкой чемпионата мира по биатлону не обратила внимание на сигнал о прекращении стрельбы и продолжила стрельбу тогда, как судья менял мишени на стадионе.

Стрельбище в Эстерсунде

Стрельбище в Эстерсунде

Чемпионат.com

"Через 20 минут после начала тренировки судьи начинают менять мишени. Работник стадиона дает сигнал, после которого биатлонистам нельзя стрелять. Возобновить работу можно только после второго сигнала. Словенская спортсменка выстрелила, когда возле мишени находился судья", — цитирует Expressen помощника сборной Швеции Томаса Эберга.

Имя спортсменки не называется.

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Как сообщал OBOZREVATEL, чемпионат мира по биатлону пройдет в шведском Эстерсунде с 7 по 17 марта. Накануне стал известен окончательный состав сборной Украины.

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Тема
чемпионат мира по биатлону
Место
ШвецияЭстерсунд
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