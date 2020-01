Биатлонист сборной Эстонии Калев Эрмитс попал в неприятную ситуацию на 4-й этап Кубка мира по биатлону: результаты и где смотреть

Во время спринтерской гонки 27-летний уроженец Тарту потерял контроль над своими лыжами и жутко вылетел в обрыв, едва не сбив людей, который находились за трассой.

A horrible fall for Kalev Ermits here in #OBE20 but thankfully he was able to get up and continue. Watch the sprint on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/dzrwiuky1J