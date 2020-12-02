Биатлонист сборной России устроил пьяный скандал с допинг-офицером – СМИ

Биатлонист Юрий Шопин был исключен из основного состава сборной России и дисквалифицирован на год за пьяную выходку с членами антидопинговой комиссии РУСАДА, сообщает "Улпресса".

Тренер спортсмена Юрий Охотников сообщил, что отстранение Шопина продлится до 6 ноября 2021 года.

"В целом, Юра не пропадет. Вариантов у него много, вплоть до ухода из спорта и нахождения в около спортивных кругах, хоть и не в качестве спортсмена. Можно один год в лыжах выступать, там запрета нет", – отметил источник, знакомый с ситуацией.

Эту же информацию подтверждает News.ru.

"Вечером после упорной тренировки в Алдане Юрий решил расслабиться с помощью алкоголя и хорошо провел время. В тот момент, когда рано утром к нему постучался иностранный допинг-офицер, биатлонист еще не до конца протрезвел и пришел в себя, а потому визит незваного гостя встретил слишком агрессивно, что, наверняка, получило в итоге отражение в рапорте офицера", – говорится в статье.

Как сообщал OBOZREVATEL, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов крайне негативно оценил состояние российского биатлона, назвав ситуацию "катастрофой".